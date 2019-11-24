«Монстр и умеет манипулировать»: исповедь уцелевшей избранницы историка-убийцы Соколова

Девушка, сообщившая полиции в 2008 году, что историк-убийца Олег Соколов избил ее и угрожал ей, рассказала изданию "Фонтанка" об отношениях с ним. В настоящее время он обвиняется в убийстве его аспирантки, с которой Соколов состоял в романтических отношениях. Rus.TVNET приводит краткий пересказ интервью.
Собеседница издания "Фонтанка" познакомились с Соколовым в 2004 году, когда еще была студенткой. Позже у них завязались отношения, которые закончились насилием и угрозами со стороны Соколова. Согласно словам девушки, у нее с трудом получилось уйти от этих отношений, а после расставания она должна была от него скрываться.
Девушка мечты и ложь о смерти жены
"Мне рассказали его друзья, причем они были уверены, что я в курсе. Мы были на какой-то реконструкции, одна из спутниц его приятеля между делом упомянула, что супруга Соколова живет в Петербурге с ребенком. Для меня это было шоком. Когда мы начали отношения, он сказал, что, наконец, нашел девушку своей мечты и что до зимы наберется сил сделать мне предложение".
Галантный и заботливый, но все ради себя
"Он может быть очень галантным, заботливым, с ним было интересно. (..)
Он наряжал меня как куклу и показывал людям.
Он любил один тип духов, ими пользовалась его жена и все любовницы. Меня тоже заставил ими пользоваться".
Об отношениях с другими девушками
По ее словам, Соколов не протежировал своих избранниц и они были для него как красивый аксессуар:
"Заметьте, ведь никто из его женщин не стал историком, не написал диссертацию".
О контроле и насилии в отношениях
"Он абсолютно подорвал мое психоэмоциональное здоровье. Это было безумие. Он давит и делает это очень умно. К концу наших отношений я оказалась без друзей, без общения с родными, я была практически изолирована".
По словам девушки, историк не убил ее только потому, что был женат и у него родился ребенок.
Алкоголь и насилие
Бывшая возлюбленная Соколова рассказала, что Соколов пил всегда. А в одну ночь, когда она собралась от него уйти, он привязал ее к стулу, начал бить и оскорблять, поднес утюг к лицу.
Реакция полиции
Позже ей удалось сбежать. По ее словам, она обратилась в полицию, написала заявление по факту случившегося, но там просто не захотели с этим разбираться.
Преследование и окончательное расставание
Соколов еще какое-то время преследовал девушку, они пробыли вместе еще год.
"Он монстр и умеет манипулировать, играть".
"Однажды я закатила очередную истерику, и он мне сказал: "Я тебя убью, сука". Это было так натурально, что у меня в голове что-то щелкнуло, и сбежала навсегда".
Согласно словам собеседницы издания, она сожалеет, что не смогла предостеречь новую возлюбленную историка Анастасию Ещенко, которая позже была им убита. Она говорит, что боялась Соколова.