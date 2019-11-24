Вс, 24.11.2019
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  • «Монстр и умеет манипулировать»: исповедь уцелевшей избранницы историка-убийцы Соколова

«Монстр и умеет манипулировать»: исповедь уцелевшей избранницы историка-убийцы Соколова

Олег Соколов

ФОТО: OLGA MALTSEVA/AFP/Scanpix

Девушка, сообщившая полиции в 2008 году, что историк-убийца Олег Соколов избил ее и угрожал ей, рассказала изданию "Фонтанка" об отношениях с ним. В настоящее время он обвиняется в убийстве его аспирантки, с которой Соколов состоял в романтических отношениях. Rus.TVNET приводит краткий пересказ интервью. 

Собеседница издания "Фонтанка" познакомились с Соколовым в 2004 году, когда еще была студенткой. Позже у них завязались отношения, которые закончились насилием и угрозами со стороны Соколова. Согласно словам девушки, у нее с трудом получилось уйти от этих отношений, а после расставания она должна была от него скрываться.

Девушка мечты и ложь о смерти жены

"Мне рассказали его друзья, причем они были уверены, что я в курсе. Мы были на какой-то реконструкции, одна из спутниц его приятеля между делом упомянула, что супруга Соколова живет в Петербурге с ребенком. Для меня это было шоком. Когда мы начали отношения, он сказал, что, наконец, нашел девушку своей мечты и что до зимы наберется сил сделать мне предложение".

Галантный и заботливый, но все ради себя

"Он может быть очень галантным, заботливым, с ним было интересно. (..)

Он наряжал меня как куклу и показывал людям.

Он любил один тип духов, ими пользовалась его жена и все любовницы. Меня тоже заставил ими пользоваться".

Об отношениях с другими девушками

По ее словам, Соколов не протежировал своих избранниц и они были для него как красивый аксессуар:

"Заметьте, ведь никто из его женщин не стал историком, не написал диссертацию".

О контроле и насилии в отношениях

"Он абсолютно подорвал мое психоэмоциональное здоровье. Это было безумие. Он давит и делает это очень умно. К концу наших отношений я оказалась без друзей, без общения с родными, я была практически изолирована".

По словам девушки, историк не убил ее только потому, что был женат и у него родился ребенок. 

Алкоголь и насилие

Бывшая возлюбленная Соколова рассказала, что Соколов пил всегда. А в одну ночь, когда она собралась от него уйти, он привязал ее к стулу, начал бить и оскорблять, поднес утюг к лицу. 

Реакция полиции

Позже ей удалось сбежать. По ее словам, она обратилась в полицию, написала заявление по факту случившегося, но там просто не захотели с этим разбираться.

Преследование и окончательное расставание

Соколов еще какое-то время преследовал девушку, они пробыли вместе еще год.

"Он монстр и умеет манипулировать, играть".

"Однажды я закатила очередную истерику, и он мне сказал: "Я тебя убью, сука". Это было так натурально, что у меня в голове что-то щелкнуло, и сбежала навсегда".

Согласно словам собеседницы издания, она сожалеет, что не смогла предостеречь новую возлюбленную историка Анастасию Ещенко, которая позже была им убита. Она говорит, что боялась Соколова.

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