«Если кто-то обидится, это его проблемы»: университет привлекает студентов броским слоганом

Лаппенрантский технологический университет включился в борьбу за студентов, используя грубоватый, но запоминающийся слоган: «Не для мудаков». Как считает ректор университета, реклама, быстро разошедшаяся по соцсетям, хорошо передает атмосферу финского ВУЗа.

"Я загорелся сразу же, как увидел рекламный плакат. Эта фраза наиболее исчерпывающие описывает, кто мы и чем занимаемся", - комментирует ректор ЛТУ Юха-Матти Сакса.

Сакса считает, что мудак – это свойство характера: "Противоположность мудака – это человек, который не боится трудностей и может решать наиболее сложные проблемы, в то время как мудак видит повсюду только проблемы".

Согласно опросу, проведенному среди молодых экономистов Финляндии в 2017 году, в ЛТУ смогли создать лучшую в стране учебную атмосферу. В опросе приняло участие 1600 выпускников экономических факультетов.

"У нас тут отличная тусовка. Какие бы трудности в мире не происходили, наши ребята знают, с какой стороны к ним подойти", - говорит Сакса.

По словам ректора, слоган был хорошо принят.

"Отзывы, которые мы получили, по большей части положительные. С другой стороны, если вслух заявить о своем несогласии с нашим посылом, то ты вроде как сам окажешься мудаком. Наверное, это несколько сдерживает критику", - смеется ректор.

Студенты поддерживают ректора.

"Да, слоган яркий, но это и привлекает внимание, а значит, реклама работает. В наши дни ВУЗы соревнуются за студентов, поэтому нужно как-то выделяться", - заявляет председатель студенческого совета Пиа Этелявуори.

Студенты не боятся, что слоган может кого-то обидеть.