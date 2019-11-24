Вс, 24.11.2019
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  • Фото: автомобиль вылетел с дороги и снес дерево

Фото: автомобиль вылетел с дороги и снес дерево

В Тырва автомобиль снес дерево.

ФОТО: Erakogu

В Тырва сегодня около двух часов ночи автомобиль врезался в дерево.

Местный житель сообщил порталу Lõuna-Eesti Postimees, что автомобиль двигался со стороны улицы Лооси в сторону улицы Валга, когда произошло ДТП. Вылетевший с дороги автомобиль врезался в дерево, которое расположено между домами на улице Валга, 30 и 32.

По словам очевидца, причиной ДТП, по предварительным данным, стали проблемы со здоровьем водителя. Хотя в машине было несколько человек, никто серьезных травм не получил. «Все ушли на своих ногах», - уточнил очевидец.

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