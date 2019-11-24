Фото: автомобиль вылетел с дороги и снес дерево

Местный житель сообщил порталу Lõuna-Eesti Postimees , что автомобиль двигался со стороны улицы Лооси в сторону улицы Валга, когда произошло ДТП. Вылетевший с дороги автомобиль врезался в дерево, которое расположено между домами на улице Валга, 30 и 32.

По словам очевидца, причиной ДТП, по предварительным данным, стали проблемы со здоровьем водителя. Хотя в машине было несколько человек, никто серьезных травм не получил. «Все ушли на своих ногах», - уточнил очевидец.