В России пилот самолета умер после экстренной посадки

"Командир пассажирского лайнера, выполнявшего регулярный рейс из "Шереметьево" в Анапу, связался с диспетчерами ростовского авиаузла и доложил о резком ухудшении самочувствия второго пилота", - сказал собеседник агентства, добавив, что было принято решение прервать полет и сесть в ближайшем аэропорту.

По словам источника, "диспетчеры спрямили маршрут и дали борту приоритет посадки с тем, чтобы он как можно скорее приземлился в аэропорту "Платов" (Ростов-на-Дону)".

Самолет благополучно приземлился. Второй пилот был передан бригаде скорой помощи, сказал собеседник агентства.

Позже информированный источник сообщил "Интерфаксу", что пилота спасти не удалось, он скончался.