Эйфелева башня отдыхает: горнолыжный курорт в Ласнамяэ, остров казино, Narva Gate и другие утопические идеи

Panorama City ФОТО: Arhitektuuribüroo Pluss

В комплексе Panorama City площадью 90 000 квадратных метров было запланировано 200 магазинов и различных пунктов обслуживания, а также кинотеатры, места общепита и спортивные залы. Сначала все шло красиво. Осенью 2012 года было получено разрешение на строительство от городских властей, сеть Rimi даже пообещала стать якорным арендатором, но в начале 2014 года E.L.L. Kinnisvara внезапно решила прекратить развитие проекта.

Дапон объяснил тогда, что не нашлось арендаторов. «Поскольку не было выполнено предварительное условие для начала строительства, и 70% договоров аренды остались не заключенными, мы сочли инвестиции слишком рискованными», - прокомментировал Дапон завершение проекта изданию Äripäev.

"Островной проект" Сультса набирает обороты спустя десять лет

В 2008 году у директора Таллиннской художественной гимназии Мярта Сультса возник план построить три острова в заливе Пальясааре, один из которых будет островом казино. По словам Сультса, строительство островов со всеми сооружениями стоило бы от 2,1 до 2,3 миллиарда крон, а продать острова можно было бы за пять миллиардов.

Согласно эскизу детальной планировки, разработанному K-Projekt, в порту Пальясааре появились бы остров казино для состоятельных игроков и покупателей дорогих квартир с завышенной ценой, остров культуры для проведения концертов мирового уровня, шоу и других развлечений и детский остров для семейного досуга.

Всего через год после произведенного фурора план отправился в ящик стола собирать пыль, потому что Министерство окружающей среды не согласовало детальную планировку. Канцлер министерства Рита Аннус признала, что в Эстонии нет правового регулирования строительства на море, поэтому детальную планировку утвердить невозможно.

Проект острова-казино. ФОТО: OÜ Ars Projekt

Сультс начал спорить с министерством, и в 2017 году, после девяти лет ожидания, Таллиннская горуправа приняла планировку искусственных островов, а год спустя ее одобрило и горсобрание. Детальная планировка позволит построить три соединенных между собой искусственных острова в акватории гавани Пальясааре и в Таллиннском заливе, где предполагается построить здание коммерческого назначения высотой от одного до девяти этажей, одно здание высотой до четырех этажей и одно одноэтажное коммерческое здание. Кроме того, запланированы пристань для яхт, пляжный парк с озеленением и пляжем, а также птичий остров.

Narva Gate ждет состоятельных потребителей

После банкротства расположенной в Нарве Кренгольмской мануфактуры принадлежащая шведам компания Narva Gate OÜ придумала грандиозный план превращения старого промышленного комплекса в один из крупнейших нарвских центров, в котором разместились бы жилые здания, различные развлекательные и культурные учреждения, научный парк и торговые площади.

Архитектор значительной части детальной планировки, архитектор Юлар Марк, сказал, что в проекте будет все: небольшие эксклюзивные апартаменты на острове с видом на Россию, рядные дома у канала, многоквартирные дома и различные бизнес-функции: развлечения, концертный зал, магазины, отели, бассейн, музей истории и офисы.

На данный момент, однако, Kreenholm стоит в прежнем виде. Член правления созданного для управления недвижимостью Кренгольма паевого товарищества Narva Gate Яанус Микк сказал, что план все еще продвигается вперед. «Квартиры и торговые площади не были построены, но в то же время Кренгольм был относительно успешным культурным объектом в течение последних двух лет», - сказал он.

Narva Gate ФОТО: NARVA GATE