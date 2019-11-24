Эйфелева башня отдыхает: горнолыжный курорт в Ласнамяэ, остров казино, Narva Gate и другие утопические идеи

Когда торговый центр T1 установил на крыше колесо обозрения, это подавалось как нечто необычное. На самом деле, через столы городских властей прошло много амбициозных и утопических идей, пишет Postimees.
В случае успеха этих идей в Таллинне сейчас были бы горнолыжный комплекс, гигантский торговый центр в Ласнамяэ, три острова развлечений и отдельный птичий остров на Пальяссааре, а в Нарве - квартал с роскошными квартирами вместо полуразрушенных заводских зданий.
Планы разбивались или отодвигались по разным причинам - из-за нежелания арендаторов, нехватки инвесторов или проволочек министерств.
Эстонская Эйфелева башня ждет своего времени
Тринадцать лет назад, в январе 2006 года, главный владелец Tallink Айн Хансшмидт под аплодисменты положил на стол конференц-зала районной управы Ласнамяэ эскиз городка развлечений Tallink City. План был грандиозным, если не утопическим. В центре площадью 160 000 квадратных метров были запланированы горнолыжный зал, тропический аквапарк, кинотеатр, торговый центр, луна-парк, гостиница и многое другое. Сам Хансшмидт сравнил проект Tallink City с Эйфелевой башней в Париже или лондонским колесом обозрения London Eye, которые ежегодно привлекают миллионы туристов.
Для проекта, строительство которого оценивалось в 4-5 миллиардов крон, была составлена детальная планировка, и начало было многообещающим.
«Все идет по плану, - подтвердил Хансшмидт в ноябре того же года. - Если в следующем году детальная планировка будет утверждена, в начале 2008 года мы непременно забьем первую сваю в землю на стройке в Ласнамяэ». В то время целью было завершение строительства гигантского центра к 2010 году.
В 2007 году эскизное решение проекта было одобрено, и участок на Пунане,76 общей площадью 12,7 га ждал утверждения детальной планировки. Затем с экономическим кризисом до 2011 года наступила тишина, после чего было объявлено, что из проекта исчезнет лыжный склон. «Мы провели ряд анализов, и поняли, что если не будет инвестора, в одиночку мы заниматься лыжным склоном не осмелимся», - сказал тогда Хансшмидт.
Теперь уже была поставлена цель составить детальную планировку без инвесторов. Новый эскиз подготовили архитекторы эстонской компании EA Reng (ныне Novarc). «Планировка сильно изменилась по сравнению с оригиналом», - сказал Хансшмидт. «Однако идея заключается в том, чтобы создать развлекательный и торговый центр с просторной пешеходной улицей посередине».
За этим последовало долгое молчание до 2016 года, когда была реализована первая инвестиция Tallink City: теннисный центр площадью почти 15 000 квадратных метров. Первая инвестиция остается по сей день и последней. Март Микк, менеджер по маркетингу Infortar, недавно сказал порталу Genius, что весь проект Tallink City в настоящее время заморожен. «Мы следим за ситуацией, и в ближайшем будущем не планируется никакой активной деятельности на участке», - сказал он.
Проект Panorama City заглох из-за нехватки арендаторов
Panorama City был проектом дочерней компании Merko - E.L.L. Kinnisvara. Гигантский торгово-развлекательный центр должен был возникнуть в Ласнамяэ рядом с пересечением Нарвского шоссе и Смуули-теэ. Строительство надеялись начать осенью 2012 года.
«Открытие центра запланировано на весну 2014 года, и мы продолжаем придерживаться этого графика», - заверял председатель правления E.L.L. Kinnisvara Альдо Дапон весной 2012 года. «Окончательная стоимость всего комплекса будет определена после завершения проекта строительства. На сегодняшний день общая стоимость проекта оценивается в 100 миллионов евро. При высоких ценах на строительство и жесткой конкуренции на рынке торговых площадей срок возврата инвестиций составит более десяти лет».
В комплексе Panorama City площадью 90 000 квадратных метров было запланировано 200 магазинов и различных пунктов обслуживания, а также кинотеатры, места общепита и спортивные залы. Сначала все шло красиво. Осенью 2012 года было получено разрешение на строительство от городских властей, сеть Rimi даже пообещала стать якорным арендатором, но в начале 2014 года E.L.L. Kinnisvara внезапно решила прекратить развитие проекта.
Дапон объяснил тогда, что не нашлось арендаторов. «Поскольку не было выполнено предварительное условие для начала строительства, и 70% договоров аренды остались не заключенными, мы сочли инвестиции слишком рискованными», - прокомментировал Дапон завершение проекта изданию Äripäev.
"Островной проект" Сультса набирает обороты спустя десять лет
В 2008 году у директора Таллиннской художественной гимназии Мярта Сультса возник план построить три острова в заливе Пальясааре, один из которых будет островом казино. По словам Сультса, строительство островов со всеми сооружениями стоило бы от 2,1 до 2,3 миллиарда крон, а продать острова можно было бы за пять миллиардов.
Согласно эскизу детальной планировки, разработанному K-Projekt, в порту Пальясааре появились бы остров казино для состоятельных игроков и покупателей дорогих квартир с завышенной ценой, остров культуры для проведения концертов мирового уровня, шоу и других развлечений и детский остров для семейного досуга.
Всего через год после произведенного фурора план отправился в ящик стола собирать пыль, потому что Министерство окружающей среды не согласовало детальную планировку. Канцлер министерства Рита Аннус признала, что в Эстонии нет правового регулирования строительства на море, поэтому детальную планировку утвердить невозможно.
Сультс начал спорить с министерством, и в 2017 году, после девяти лет ожидания, Таллиннская горуправа приняла планировку искусственных островов, а год спустя ее одобрило и горсобрание. Детальная планировка позволит построить три соединенных между собой искусственных острова в акватории гавани Пальясааре и в Таллиннском заливе, где предполагается построить здание коммерческого назначения высотой от одного до девяти этажей, одно здание высотой до четырех этажей и одно одноэтажное коммерческое здание. Кроме того, запланированы пристань для яхт, пляжный парк с озеленением и пляжем, а также птичий остров.
Narva Gate ждет состоятельных потребителей
После банкротства расположенной в Нарве Кренгольмской мануфактуры принадлежащая шведам компания Narva Gate OÜ придумала грандиозный план превращения старого промышленного комплекса в один из крупнейших нарвских центров, в котором разместились бы жилые здания, различные развлекательные и культурные учреждения, научный парк и торговые площади.
Архитектор значительной части детальной планировки, архитектор Юлар Марк, сказал, что в проекте будет все: небольшие эксклюзивные апартаменты на острове с видом на Россию, рядные дома у канала, многоквартирные дома и различные бизнес-функции: развлечения, концертный зал, магазины, отели, бассейн, музей истории и офисы.
На данный момент, однако, Kreenholm стоит в прежнем виде. Член правления созданного для управления недвижимостью Кренгольма паевого товарищества Narva Gate Яанус Микк сказал, что план все еще продвигается вперед. «Квартиры и торговые площади не были построены, но в то же время Кренгольм был относительно успешным культурным объектом в течение последних двух лет», - сказал он.
По словам Микка, крупный проект не был реализован, потому что в Нарве недостаточно потребителей. "Если возникнет достаточная покупательная способность, то можно добиться масштабного прогресса". Микк добавил, что есть один проект, который поддерживает фонд EAS - это центр "Мир текстиля", который начнут строить в конце этого или начале следующего года.