Финский фонд тайно выкупил полтысячи квартир в Таллинне для сдачи в аренду

Принадлежащая финским инвесторам компания Asuntosalkku Eesti OY за короткое время приобрела в Таллинне полторы тысячи квартир для аренды, что в десять раз больше, чем четыре года назад, пишет Postimees.
Около пяти лет назад Asuntosalkku, принадлежащая к той же группе, что и лидер финского рынка аренды Vuokraturva OY, начала инвестировать в Таллинн.
В 2015 году владелец и руководитель Vuokraturva OY Тимо Метсола сообщил изданию Kauppalehti, что первые 50 квартир в Таллинне были приобретены с соблюдением полной секретности. «Компания планирует купить тысячи квартир в ближайшие годы. Ясно одно - в Эстонии нет смысла ограничиваться парой сотен квартир», - добавил он.
По словам Метсола, инвесторов особенно интересуют окрестности Старого города, Кесклинн, Каламая, Пельгулинн и Кадриорг. В понятиях Хельсинки они соответствуют районам Эест-Тёолё, Камппи, Круунунхакаа и Каартинкаупунки, где, по словам Метсола, инвесторам уже трудно что-либо заработать.
«В востребованных районах Таллинна еще можно рассчитывать на продуктивность, поэтому мы идем туда», - говорил он несколько лет назад.
Делами Astuntosalkku в Эстонии управляет дочерняя компания Linnakodu OÜ. В настоящее время, согласно публичной информации, компания владеет 600 объектами недвижимости, но среди них есть также парковочные места, складские помещения и гаражные боксы.
Количество квартир выросло до пятисот, большинство из них находятся в новостройках районов Кесклинн, Пыхья-Таллинн и Кадриорг, в том числе в разработанных компанией Merko кварталах Ноблесснера и Веэренни, а также у парка Паэ на границе Ласнамяэ. Обычно в одном доме приобретается 5-10 квартир.
Согласно отчету за прошлый экономический год, который покрывает период с августа 2017 года по конец июля 2018 года, Linnakodu инвестировала в арендуемые квартиры в Таллине 7,6 млн евро. Более года назад стоимость квартирного портфеля составляла 22 миллиона евро. Выручка компании от продаж выросла за год на 52 процента и составила почти 1,2 миллиона евро. Доход от аренды составил почти один миллион евро.
Согласно отчету, цель Linnakodu OÜ - инвестировать в аренду квартир и предложить налучший опыт проживания в арендованном жилье в Таллине. «Несмотря на значительное повышение уровня цен, компания смогла увеличить свой портфель недвижимости в запланированных объемах и сохранить текущие быстрые темпы роста», - отметило правление.
Критическим фактором на рынке недвижимости Таллинна предприятие считает растущие цены на строителство. «Это касается как уровня цен на новостройки, так и стоимости ремонта старых квартир», - говорится в отчете.
«Однако на рынке появилось несколько интересных новых разработок, которые хорошо подходили для дополнения портфолио Linnakodu с точки зрения местоположения и качества».
По словам членов правления, уже в начале лета прошлого года появились первые признаки того, что некоторые разработчики не смогли выполнить запланированные темпы продаж; были также и затруднения в соблюдении графика строительства. «В ситуации повышенного риска нужно тщательно выбирать, с кем из девелоперов возможно сотрудничество, а с кем - нет», - сказали руководители компании.
Четыре года назад глава Asuntosalkku Eesti OY Яакко Синнемаа сказал, что Таллинн привлекает к себе более высокой доходностью и ростом стоимости активов. Если в старых кварталах Хельсинки можно зарабатывать на съемных квартирах до четырех процентов в год, то в Таллинне - до шести. По его словам, при достаточном доходе от аренды можно удерживать квартиры в своем портфеле недвижимости в течение длительного времени. Финские инвесторы оценили горизонт роста стоимости в 12-16 лет.
В Таллинне финские инвесторы выбирают квартиры по цене до 3000 евро за квадратный метр. По словам финнов, у эстонских маклеров есть представление, что финны готовы платить больше, чем эстонцы.
Представители Linnakodu не захотели рассказать Postimees свои планы. «Владельцы Linnakodu решили, что мы не будем публично обсуждать нашу деловую деятельность и планы, в том числе и с прессой. Такая же политика применима к комментированию ситуации в секторе недвижимости в целом», - сказал член правления компании Иво Салуокс.