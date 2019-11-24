Финский фонд тайно выкупил полтысячи квартир в Таллинне для сдачи в аренду

Около пяти лет назад Asuntosalkku, принадлежащая к той же группе, что и лидер финского рынка аренды Vuokraturva OY, начала инвестировать в Таллинн.

В 2015 году владелец и руководитель Vuokraturva OY Тимо Метсола сообщил изданию Kauppalehti, что первые 50 квартир в Таллинне были приобретены с соблюдением полной секретности. «Компания планирует купить тысячи квартир в ближайшие годы. Ясно одно - в Эстонии нет смысла ограничиваться парой сотен квартир», - добавил он.

По словам Метсола, инвесторов особенно интересуют окрестности Старого города, Кесклинн, Каламая, Пельгулинн и Кадриорг. В понятиях Хельсинки они соответствуют районам Эест-Тёолё, Камппи, Круунунхакаа и Каартинкаупунки, где, по словам Метсола, инвесторам уже трудно что-либо заработать.

«В востребованных районах Таллинна еще можно рассчитывать на продуктивность, поэтому мы идем туда», - говорил он несколько лет назад.

Делами Astuntosalkku в Эстонии управляет дочерняя компания Linnakodu OÜ. В настоящее время, согласно публичной информации, компания владеет 600 объектами недвижимости, но среди них есть также парковочные места, складские помещения и гаражные боксы.

Количество квартир выросло до пятисот, большинство из них находятся в новостройках районов Кесклинн, Пыхья-Таллинн и Кадриорг, в том числе в разработанных компанией Merko кварталах Ноблесснера и Веэренни, а также у парка Паэ на границе Ласнамяэ. Обычно в одном доме приобретается 5-10 квартир.

Согласно отчету за прошлый экономический год, который покрывает период с августа 2017 года по конец июля 2018 года, Linnakodu инвестировала в арендуемые квартиры в Таллине 7,6 млн евро. Более года назад стоимость квартирного портфеля составляла 22 миллиона евро. Выручка компании от продаж выросла за год на 52 процента и составила почти 1,2 миллиона евро. Доход от аренды составил почти один миллион евро.

Согласно отчету, цель Linnakodu OÜ - инвестировать в аренду квартир и предложить налучший опыт проживания в арендованном жилье в Таллине. «Несмотря на значительное повышение уровня цен, компания смогла увеличить свой портфель недвижимости в запланированных объемах и сохранить текущие быстрые темпы роста», - отметило правление.

Критическим фактором на рынке недвижимости Таллинна предприятие считает растущие цены на строителство. «Это касается как уровня цен на новостройки, так и стоимости ремонта старых квартир», - говорится в отчете.

«Однако на рынке появилось несколько интересных новых разработок, которые хорошо подходили для дополнения портфолио Linnakodu с точки зрения местоположения и качества».

По словам членов правления, уже в начале лета прошлого года появились первые признаки того, что некоторые разработчики не смогли выполнить запланированные темпы продаж; были также и затруднения в соблюдении графика строительства. «В ситуации повышенного риска нужно тщательно выбирать, с кем из девелоперов возможно сотрудничество, а с кем - нет», - сказали руководители компании.

Четыре года назад глава Asuntosalkku Eesti OY Яакко Синнемаа сказал, что Таллинн привлекает к себе более высокой доходностью и ростом стоимости активов. Если в старых кварталах Хельсинки можно зарабатывать на съемных квартирах до четырех процентов в год, то в Таллинне - до шести. По его словам, при достаточном доходе от аренды можно удерживать квартиры в своем портфеле недвижимости в течение длительного времени. Финские инвесторы оценили горизонт роста стоимости в 12-16 лет.

В Таллинне финские инвесторы выбирают квартиры по цене до 3000 евро за квадратный метр. По словам финнов, у эстонских маклеров есть представление, что финны готовы платить больше, чем эстонцы.