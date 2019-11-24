В Эстонии с прилавков магазинов исчезнет любимый многими продукт

Теперь другие производители сыра Havarti по всему миру должны в следующем году либо переименовать свою продукцию, либо вовсе прекратить продажи этого сыра.

Представительница Valio Eesti Неле Йыэмаа сказала порталу Geenius, что в их ассортименте сейчас есть сыр Havarti: под этим названием выходит четыре товара в различных упаковках и разной величины.

«В связи с новым постановлением мы решили с мая следующего года убрать из ассортимента сыры Havarti и прекратить их продажу», - сказала Йыэмаа.