В Эстонии с прилавков магазинов исчезнет любимый многими продукт

Власти ЕС в конце октября приняли решение о присвоении сыру Havarti логотипа с защищенной географической индикацией. Это означает, что право использовать название Havarti есть только у произведенного в Дании сыра.
Теперь другие производители сыра Havarti по всему миру должны в следующем году либо переименовать свою продукцию, либо вовсе прекратить продажи этого сыра.
Представительница Valio Eesti Неле Йыэмаа сказала порталу Geenius, что в их ассортименте сейчас есть сыр Havarti: под этим названием выходит четыре товара в различных упаковках и разной величины.
«В связи с новым постановлением мы решили с мая следующего года убрать из ассортимента сыры Havarti и прекратить их продажу», - сказала Йыэмаа.
Вместе сыра Havarti она рекомендует попробовать сыр Atleet, поскольку они похожи по вкусу и текстуре.