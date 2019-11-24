Вс, 24.11.2019
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  • В Эстонии с прилавков магазинов исчезнет любимый многими продукт

В Эстонии с прилавков магазинов исчезнет любимый многими продукт

Молочные продукты.

ФОТО: Tiina Kõrtsini

Власти ЕС в конце октября приняли решение о присвоении сыру Havarti логотипа с защищенной географической индикацией. Это означает, что право использовать название Havarti есть только у произведенного в Дании сыра.

Теперь другие производители сыра Havarti по всему миру должны в следующем году либо переименовать свою продукцию, либо вовсе прекратить продажи этого сыра. 

Представительница Valio Eesti Неле Йыэмаа сказала порталу Geenius, что в их ассортименте сейчас есть сыр Havarti: под этим названием выходит четыре товара в различных упаковках и разной величины.

«В связи с новым постановлением мы решили с мая следующего года убрать из ассортимента сыры Havarti и прекратить их продажу», - сказала Йыэмаа.

Вместе сыра Havarti она рекомендует попробовать сыр Atleet, поскольку они похожи по вкусу и текстуре.

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