В ближайшие месяцы в Эстонии планируется установить 20 зарядных станций для электромобилей

"Для пользователя электромобиля удобнее всего, когда сетей зарядки много, поскольку покрытие сети и большое количество станций зарядки создают хорошие условия для рынка, на котором можно выбирать между различными поставщиками услуг. Например, сегодня у Electric Transport есть 30 точек зарядки, мы планируем достичь 50 в первой половине 2020 года, а к концу 2020 года мы хотим установить дополнительно еще 100 зарядных станций быстрой и полубыстрой зарядки», - сказал исполнительный директор Electric Transport Рауль Потисепп.

Он добавил, что только в ноябре в Эстонии прибавлялось по крайней мере по одной зарядной станции каждую неделю.

"Новые общественные зарядные устройства для электромобилей появились на автостоянке универмага Stockmann в Таллине и у новой штаб-квартиры Telia, а также на парковке центра Tasku в Тарту и в тартуском офисе Telia. На прошлой неделе мы также установили первые скоростные зарядные устройства в Таллинне перед представительством Topauto и на заправке Alexela на Петербургском шоссе,77", - сказал Потисепп. Он заявил, что местоположение всех 20 зарядных станций еще не подтверждено.

По мнению компании Elektritransport, при установке станций зарядки нужно в первую очередь следить за движением потребителей. Следует также предусмотреть хорошо спроектированную систему зарядки, которая не нарушала бы повседневный ритм потребителей.