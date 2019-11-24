Вы его видели? Из тюрьмы сбежал заключенный

Режим тюрьмы открытого типа позволяет заключенным без надзора ходить на работу и учебу, но они должны вернуться к назначенному времени.

Рост Яаниса Арро 180-190 см, у него худое телосложение и на левой руке возле большого пальца вытатуированы инициалы J.A. На нем была черная парка и черные брюки, темные сапоги, а также черная шапка.

Арро отбывает наказание за мошенничество и воровство.