Вы его видели? Из тюрьмы сбежал заключенный

Сегодня самовольно покинул Тартускую тюрьму открытого типа 28-летний заключенный Яанис Арро.
Режим тюрьмы открытого типа позволяет заключенным без надзора ходить на работу и учебу, но они должны вернуться к назначенному времени.
Рост Яаниса Арро 180-190 см, у него худое телосложение и на левой руке возле большого пальца вытатуированы инициалы J.A. На нем была черная парка и черные брюки, темные сапоги, а также черная шапка.
Арро отбывает наказание за мошенничество и воровство.
Всех, кто знает, где находится Арро, просят незамедлительно позвонить в полицию по номеру 112 или в тюрьму по номеру 750 0800.