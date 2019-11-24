Вс, 24.11.2019
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Вы его видели? Из тюрьмы сбежал заключенный

Сбежавший Яанис Арро.

ФОТО: Министерство юстиции

Сегодня самовольно покинул Тартускую тюрьму открытого типа 28-летний заключенный Яанис Арро.

Режим тюрьмы открытого типа позволяет заключенным без надзора ходить на работу и учебу, но они должны вернуться к назначенному времени.

Рост Яаниса Арро 180-190 см, у него худое телосложение и на левой руке возле большого пальца вытатуированы инициалы J.A. На нем была черная парка и черные брюки, темные сапоги, а также черная шапка.

Арро отбывает наказание за мошенничество и воровство.

Всех, кто знает, где находится Арро, просят незамедлительно позвонить в полицию по номеру 112 или в тюрьму по номеру 750 0800.

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