Галерея: в центре Таллинна перед Kaubamaja проходит массовый протест защитников животных

Кампания организации Nähtamatud Loomad призывает принадлежащие Tallinna Kaubamaja Grupp Selver и таллиннский и тартуский продуктовые магазина Kaubamaja Toidumaailm шаг за шагом отказаться к 2025 году от продажи яиц от кур, содержащихся в клетках. До сих пор все переговоры с концерном терпели фиаско.

«Невероятно, что Tallinna Kaubamaja Grupp еще продает яйца от кур, которых содержат в клетках. В нашем обществе клетки пропадают, поскольку все больше предприятий не хотят поддерживать бизнес, в котором птицы всю жизнь живут на площади размером с листок А4, из-за этого теряют способность двигаться и постоянно мучаются из-за сломанных костей и потерянного оперения», - говорит представительница Nähtamatud Loomad Сирли Мерикюлла.

На протест пришло гораздо больше защитников животных, чем раньше. Они все вместе показывают Tallinna Kaubamaja Grupp, что требуют прекратить продажу таких куриных яиц.

Помимо организации Nähtamatud Loomad, на месте также добровольцы из организаций Eestimaa Rohelised, Vabaühenduste Liit и Eesti Loomakaitse Selts.