В Ида-Вирумаа нашли уникальное украшение ранней эпохи викингов

Предмет одежды относится к ранней эпохе викингов и в Эстонии до сего времени было найдено только одно подобное украшение.

Изготовленную сотни лет назад на острове Готланд фибулу нашли весной этого года близ деревни Варья Ида-Вируского уезда.

Как сообщил BNS научный сотрудник факультета археологии Таллиннского университета, археолог Маури Киудсоо, найденная в Варья фибула была отлита из бронзы целиком, одним целым. Фибула сохранилась хорошо, на ней остались зазубрины, возникшие, скорее всего, при земледельческих работах. У фибулы не было защелки, которая была изготовлена, скорее всего, из железа.

По словам Киудсоо, техническое выполнение броши указывает на то, что она была изготовлена скорее всего в ранний период эпохи викингов. Для ее украшения мастера использовали орнамент с изображением животных, так называемый стиль Броа. Этот стиль получил название по погребению 30гг 9 века в Усеберге (Норвегия) и орнаментальным мотивам клада из Броа (Готланд).

Броа – наличие «геометрической рамки» (восходит к орнаментике эпохи Венделя) – неровные и асимметричные фигуры заключаются в симметричную рамку. «Надутое туловище» - фигура зверя начинает разделяться на разные половины – переднюю и заднюю, соединение миниатюрно («талия»). Миниатюрная голова вплетается в тело соседнего зверя.

Характерная черта этого стиля – мотив восьмеркообразного животного.

Брошь была найдена на территории, на которой в эпоху викингов в Эстонии находился отдельный хутор. Как пояснил Киудсоо, вдоль северного побережья Эстонии в свое время пролегал Восточный путь — торговая дорога, имевшая особо важное значение в эпоху викингов.

Киудсоо предположил, что найденная брошь могла принадлежать женщине, родившейся на Готланде, но затем перебравшейся в Вирумаа.

Отдельные находки такого рода фибул зафиксированы в Северо-Восточной Польше, современной Калининградской области, в латвийском Курземе и в одном из древних захоронений на берегу пролива Вяйн у западного побережья Эстонии.