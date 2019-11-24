Эстония поставила крест на крупном проекте из соображений безопасности, финская сторона разочарована

Ректор Хаага-Хелия Теэму Кокко сообщил финскому агентству новостей STT, что ответственные за проект лица 11 ноября приняли участие в заседании Министерства образования и науки Эстонии. Официальное решение пришло через несколько дней. Кокко, который не присутствовал на собрании, сказал, что университет Хаага-Хелия был удивлен и разочарован решением.

По словам ректора, представители министерства заявили на встрече, что политический климат в Эстонии таков, что выдача школе лицензии невозможна. За решением, по словам ректора, главным образом стоит Министерство внутренних дел Эстонии, а проблема заключается в студентах из третьих стран.

В среду вице-канцлер Министерства образования и науки Индрек Рейманд прокомментировал, что соображения безопасности - не единственная проблема.

"Если мы открываем еще одно высшее учебное заведение в Эстонии, даем ему разрешение на деятельность, то мы должны предоставить гарантию того, что это будет долгосрочное и серьезное мероприятие, но, по мнению Эстонского агентства по качеству высшего и профессионального образования, неясно, сможет ли эта школа вести здесь устойчивую деятельность", сказал Рейманд в радиоэфире ERR.

Рейманд также заявил, что на рынке труда Эстонии нет необходимости в работниках сектора гостиничного обслуживания.