Крупный проект лишился арендатора: Эстония не выдала лицензию финскому колледжу

Финский университет прикладных наук Хаага-Хелия хотел построить в таллиннском квартале Porto Franco колледж гостиничного сервиса, куда планировалось принимать студентов в основном из третьих стран, но Министерство образования и науки не выдало школе лицензию на деятельность, пишет Postimees.
Ректор Хаага-Хелия Теэму Кокко сообщил финскому агентству новостей STT, что ответственные за проект лица 11 ноября приняли участие в заседании Министерства образования и науки Эстонии. Официальное решение пришло через несколько дней. Кокко, который не присутствовал на собрании, сказал, что университет Хаага-Хелия был удивлен и разочарован решением.
По словам ректора, представители министерства заявили на встрече, что политический климат в Эстонии таков, что выдача школе лицензии невозможна. За решением, по словам ректора, главным образом стоит Министерство внутренних дел Эстонии, а проблема заключается в студентах из третьих стран.
В среду вице-канцлер Министерства образования и науки Индрек Рейманд прокомментировал, что соображения безопасности - не единственная проблема.
"Если мы открываем еще одно высшее учебное заведение в Эстонии, даем ему разрешение на деятельность, то мы должны предоставить гарантию того, что это будет долгосрочное и серьезное мероприятие, но, по мнению Эстонского агентства по качеству высшего и профессионального образования, неясно, сможет ли эта школа вести здесь устойчивую деятельность", сказал Рейманд в радиоэфире ERR.
Рейманд также заявил, что на рынке труда Эстонии нет необходимости в работниках сектора гостиничного обслуживания.
Университет Хаага-Хелия планировал открыть университет прикладных наук и туристического бизнеса в торгово-деловом центре Porto Franco возле Таллиннского порта следующей осенью. С этой целью в июне этого года президент и ректор вуза Теэму Кокко, вице-президент и проректор Йоуни Ахонен, , член правления Фонда Hospitality Innovation School Ари Бьерквист и председатель правления Porto Franco Рауно Тедер подписали соответствующий договор.