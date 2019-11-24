В Эстонии министерство выплатит сотрудникам премии на сумму свыше 250 000 евро

Три четверти работников Министерства образования и науки получат в этом году премии, в основном в размере от 1000 до 2000 евро, за хорошие результаты в работе.
Достойными премии были признаны в общей сложности более 150 из 200 работников министерства, а предусмотренные на эти цели 250 000 евро были запланированы в бюджете заранее, пишет rus.err.ee.
Самую большую премию (7700 евро) получит глава отдела общего образования Михкель Ребане за результативное и качественное выполнение должностных обязанностей.
Размер самой маленькой премии составил 300 евро, ее получат советник по юридическим вопросам, эксперт по финансовому учету и юрист. Однако большинство работников получат премии в размере от 1000 до 2000 евро, включая образцово выполнявшего свои обязанности водителя, которому выписали 1150 евро.