Эстонская компания изобрела новаторское решение для парковки электросамокатов

Показанная на ярмарке Smart City в Барселоне парковка решает проблему разбрасывания самокатов по городу, поскольку ее использование позволяет безопасно закрепить самокат при помощи замка, установив его при этом на зарядку.

«Каждый раз, когда человек вынимает свой самокат из Bikeep, он оказывается полностью заряжен», - объяснил исполнительный директор Bikeep Кристьян Линд.

Многие хотят видеть скутеры в городской среде, но примерно треть людей считают, что они опасны, загромождают городской пейзаж и блокируют движение. Станции Bikeep помогают оформить городские пейзажи так, чтобы все стороны были довольны: скутеры остаются доступными для пользователей, но расположены в безопасных местах и не требуют ежедневного сбора для зарядки.