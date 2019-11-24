Цены подскочили: в Таллинне самый дорогой бензин в Прибалтике

Самый дорогой бензин и дизельное горючее были в Таллинне, самые дешевые - в Вильнюсе.

В Риге цены на горючее стабильны уже четвертую неделю подряд, и в эту пятницу на АЗС "Circle K" литр бензина 95-й марки стоил 1,274 евро, литр дизельного горючего - 1,214 евро.

В Вильнюсе бензин 95-й марки на этой неделе подорожал на 2% до 1,169 евро за литр, дизельное горючее - на 0,9% до 1,095 евро за литр.

В Таллинне на АЗС "Circle K" бензин подорожал на 0,9% и стоил в конце рабочей недели 1,329 евро за литр, дизельное горючее подорожало на 1,6% - до 1,328 евро за литр.