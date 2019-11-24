Гендиректор Языковой инспекции: среди наших инспекторов есть и русскоязычные

Об этом заявил бессменный директор Языковой инспекции Ильмар Томуск, отвечая на вопросы из зала в новом выпуске передачи "Своя правда", который выйдет в эфир на телеканале ETV+ 25 ноября, передает rus.err.ee.

Кроме того, Томуск, по принципиальным соображениям говоривший в студии на эстонском языке (с синхронным переводом), по просьбам участников передачи заговорил на русском, процитировав несколько строк из Маяковского и Пушкина.