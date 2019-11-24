Вс, 24.11.2019
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  • Гендиректор Языковой инспекции: среди наших инспекторов есть и русскоязычные
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Гендиректор Языковой инспекции: среди наших инспекторов есть и русскоязычные

Ильмар Томуск.

ФОТО: Liis Treimann

В ведомстве, отвечающем за соблюдение в Эстонии языкового законодательства, работают и русскоязычные люди.

Об этом заявил бессменный директор Языковой инспекции Ильмар Томуск, отвечая на вопросы из зала в новом выпуске передачи "Своя правда", который выйдет в эфир на телеканале ETV+ 25 ноября, передает rus.err.ee.

Кроме того, Томуск, по принципиальным соображениям говоривший в студии на эстонском языке (с синхронным переводом), по просьбам участников передачи заговорил на русском, процитировав несколько строк из Маяковского и Пушкина.

"Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Пушкин", - сказал Томуск. А потом процитировал четверостишие из лицейской юности русского поэта.

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