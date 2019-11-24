Эстонский аналитик в Токио: в Японии царит бум интереса к Эстонии

«Конечно, Эстония - маленькая cтрана, и я не говорю, что каждый японец слышал о ней, но сейчас здесь много пишут и говорят об Эстонии», - сказал Айт в эфире радиостанции KUKU.

«Недавно мы делали один проект, в ходе которого пригласили японского журналиста из Киото в Эстонию. Журналист написал очень хорошую статью о цифровом успехе Эстонии и немного обо мне. Статья публикуется примерно в 25 различных изданиях, и ее читательская аудитория составляет около 10 миллионов человек».

По словам Айта, об Эстонии также говорят в японских телепередачах, а японские ютуберы посещают Эстонию и делают интересные видеоролики.

«Эстония бросается в глаза», - считает он. В то же время в Японии особый интерес вызывает эстонский цифровой опыт. Эстония несколько опережает Японию в этой области, и компания Planetway, где работает Айт, помогает донести опыт Эстонии до японцев.