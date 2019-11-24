Бывший руководитель Nordica предлагает жителям Эстонии доплачивать 20-30 евро за авиабилеты

«Это то, что мы должны были сделать, а все остальное - пустая болтовня», - сказал Сакков, добавив, что поезд, а точнее самолет, теперь улетел.

По словам бывшего коммерческого руководителя, то, что происходило с Nordica перед ее концом, было очень-очень грустно.

Читайте далее в Äripäev.

Эрик Сакков входил в совет директоров Nordica с момента основания осенью 2015 года. До этого он шесть лет работал коммерческим директором Таллиннского аэропорта, где он также являлся членом правления. Летом 2016 года он подал в отставку, передает Postimees.

По словам Саккова, решение об уходе было принято по его собственной инициативе, и причины были личными. «Я отдал все, что мог. В Nordica заложен прочный фундамент и дальше может быть только лучше. В Nordica работают увлеченные и опытные люди, и предприятие в хороших руках», - сказал он тогда.