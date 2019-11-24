Вс, 24.11.2019
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Фото: на химпредприятии вспыхнул пожар
На место вызвали семь бригад спасателей

Спасатели. Фото иллюстративное.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Сегодня в 6.14 в Центр тревоги поступило сообщение, что на химпредприятии Kiviõli Keemiatööstus сработала пожарная сигнализация.

Первыми на место прибыла команда спасателей Кивиыли, которые обнаружили пожар на пятом этаже. Огонь быстро распространился в вентиляционное помещение и снаружи был виден открытый огонь. На внешнем фасаде горели вентиляционные трубы.

Здесь пожар начался.

ФОТО: Ida päästekeskus

Из здания были эвакуированы все люди. Также на место прибыли спасательные команды из Йыхви, Кохтла-Ярве, Ийзаку, Кунда, Раквере и спасательная машина с лестницей из Нарвы. 

Четыре пару спасателей поочередно погружались в дым и тушили пожар. К 10.17 пожар был локализован. Спасатели вскрыли всю вентиляционную систему, с помощью термокамер проверили всю вентиляцию.

В 11.55 пожар был ликвидирован, люди не пострадали.

ФОТО: Ida päästekeskus

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