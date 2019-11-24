Фото: на химпредприятии вспыхнул пожар
Сегодня в 6.14 в Центр тревоги поступило сообщение, что на химпредприятии Kiviõli Keemiatööstus сработала пожарная сигнализация.
Первыми на место прибыла команда спасателей Кивиыли, которые обнаружили пожар на пятом этаже. Огонь быстро распространился в вентиляционное помещение и снаружи был виден открытый огонь. На внешнем фасаде горели вентиляционные трубы.
Из здания были эвакуированы все люди. Также на место прибыли спасательные команды из Йыхви, Кохтла-Ярве, Ийзаку, Кунда, Раквере и спасательная машина с лестницей из Нарвы.
Четыре пару спасателей поочередно погружались в дым и тушили пожар. К 10.17 пожар был локализован. Спасатели вскрыли всю вентиляционную систему, с помощью термокамер проверили всю вентиляцию.
В 11.55 пожар был ликвидирован, люди не пострадали.