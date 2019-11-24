RMK предлагает выбрать елку на Рождество и на Новый год в гослесах Эстони

Как сообщает BNS со ссылкой на сайт, RMK подчеркивает, что поход в лес значительно облегчает сайт RMK, а также мобильное приложение, с помощью которого легко определить свое место нахождения в государственном лесу, познакомиться с условиями вывоза елки и заплатить за нее.

Уже четырнадцатый год RMK предлагает возможность выбрать себе елку в лесу, и в прошлом году таким образом было куплено 9700 елок. В основном покупали елки высотой 1-2 метра, 80 процентов покупателей оплатили покупку с помощью мобильного платежа.

Прежде чем направиться в лес, предприятие советует познакомиться с картой государственных лесов на сайте RMK или в мобильном приложении, чтобы понять, где находятся государственные леса. «Пользователи смартфонов с помощью мобильного приложения, могут определить находятся ли они в государственном лесу, где нет природоохранных ограничений и, следовательно, можно вырубать елку», – отмечает RMK.

Находясь в лесу, важно выполнять правила вывоза ели. «Праздничную елку надо брать там, где она не сможет вырасти в большое дерево – по обочинам дорог и канав, под линиями электропередач или в тени крупных деревьев. Ни в коем случае не следует вырубать ель в молодняке, где деревья высажены человеком, или где они вырастут в круглый лес», – поясняет RMK.

Молодняк можно опознать по тому, что лес высажен в определенном порядке, деревца ухожены и в основном одного возраста.

Заплатить за елку можно посредством интернет-перевода или мобильного платежа, и сделать это надо до того, как рубить дерево. Стоимость елки зависит от размеров. Елочка высотой до 1 м стоит 3 евро, 1-2-х метров – 8 евро, 2-3-х метровая – 13 евро.

Отправляясь в лес, следует взять с собой пилу или топор и одеться по погоде. Перед тем как вносить елку в дом, ее следует по возможности какое-то время подержать в прохладном помещении, например, в коридоре или в гараже, после этого елка будет дольше стоять в доме и выглядеть свежей. Дополнительную информацию о том, как обращаться с елкой, можно найти на сайте RMK.

По вопросам, связанным с вывозом елки из гослеса, можно звонить по телефону 676 7500, который работает с 1 по 23 декабря с 9.00 до 18.00.

Конкретные указания, карту государственных лесов и другую дополнительную информацию можно найти также здесь.

RMK – государственное предприятие, хранитель, защитник и хозяйствующий субъект государственных лесов и многообразных природных сообществ. Своей лесохозяйственной деятельностью RMK приносит доход государству, выращивает материал для обновления леса, организует лесо- и природоохранную деятельность. RMK также создает возможности для прогулок на природе и формирует естественно-научные знания.

RMK принадлежат Сагадиский лесной центр, Элиствереский лесной зоопарк, Тартуский питомник, 70% совместного эстонско-финского предприятия Eesti Metsataim, а с 2014 года также Пылулаское рыбоводческое хозяйство.