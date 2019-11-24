СМИ: к отравлению болгарского бизнесмена причастны восемь сотрудников ГРУ

Сотрудников спецслужб якобы идентифицировали по данным загранпаспортов, пишет Коммерсантъ.

Отравление произошло в апреле 2015 года. Все трое почувствовали себя плохо в разных местах. В организме бизнесмена обнаружили нервно-паралитическое вещество, относящееся к «Новичку». В 2019 году на записях видеокамер обнаружили офицера ГРУ Дениса Сергеева (оперативное имя — Сергей Федотов). Предполагается, что этот человек мог участвовать в отравлении Скрипалей.

Группа расследователей утверждает, что им удалось выяснить имена других возможных участников отравления в Болгарии — это Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данила Степанов (Данил Капралов). Все они в разные периоды находились в Болгарии. Один из восьми человек прибывал в страну только в мае — уже после отравления. Однако в тот период предприниматель снова почувствовал себя плохо.

Издания заявили, что сотрудников ГРУ идентифицировали по загранпаспортам — их выпускают сериями, поэтому можно найти похожие номера среди возможных попутчиков. При изменении имени, дату и год рождения оставляли реальной. Как отмечают расследователи, после предыдущих публикаций некоторым сотрудникам ГРУ изменили фотографии и другие данные. «Но лучше бы они этого не делали, потому что в результате в мужских паспортных файлах оказались женские фотографии и, например, паспортная история совсем других людей, впопыхах вставленная в файл, что лишь помогает лишний раз убедиться, что файл этот шпионский»,— говорится в публикации.