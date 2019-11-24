Галерея: в Эстонии отмечают Катеринин день

В Эстонии в воскресенье состоятся мероприятия в канун Катерининого дня — по-эстонски «Кадрипяэв», одного из праздников народного календаря, отмечаемого 25 ноября. В воскресенье по всей Эстонии пройдут гуляния ряженых. Об этом BNS сообщил координатор праздника, совет по фольклору, отметив, что крупнейшие мероприятия «Кадрипяэва» состоятся в понедельник в Вильянди.

«Ряженые Марты и Кадри будут сегодня ходить по домам, из семьи в семью, принося счастье. Нам ряженые будут нести счастье, а взамен получать скромные дары, угощения. Призываем компании друзей и семьи обязательно поддержать ряженых и принять участие в празднике», — рассказала одна из устроителей праздника Кати Тааль.

По народному поверью, ряженые в масках — это представители потустороннего мира, они воплощают души наших предков. «Почти у каждого народа можно найти параллели с нашими Мартам и Кадри», — добавила Тааль.

На Кадрипяэв в Эстонию в гости приедут фольклорные группы из Латвии и финно-угорского народа ижора, в школах и народных домах состоятся концерты с участием нарвского детского фольклорного ансамбля «Гусельки».

Нарвитяне выступят в воскресенье в 18 часов в основной школе Ристи и в понедельник в 11.30 в таллиннской гимназии Мустйыэ.

Латвийская фольклорная группа Artava выйдет в 18 часов в воскресенье в народном доме «Альбу».

Фольклорная группа ижора 24 ноября выступает на празднике Кадрипяэв в воскресенье.

Все фольклорные группы выступят на большом празднике Кадрипяэв в 19 часов в Вильянди.

«Кадрипяэв» пришел в Эстонию вместе с христианством и был связан с окончанием сельскохозяйственных работ. Эстонцы считали Кадри покровительницей овец.

В этот день, как и в Мартов день, по улицам ходят ряженые. В старину в этот день было принято надевать белые или светлые одежды.

Считалось, что по этому дню можно судить о погоде в будущем: если в этот день была оттепель, то в День Андреса (30 ноября) будет холодно; если в Кадрин День был сильный ветер или шторм, то считалось, что к Рождеству будет хорошая погода; в этот день осень переходит в зиму; какая погода 25 ноября, такая же будет и в День свечей (2 февраля).

Люди в старину верили, что в этот день нельзя прясть, шить и стричь овец. В Кадрин день нельзя было варить куриный суп, считалось, что иначе куры съедят всю капусту.