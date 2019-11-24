Труп в туалете и насилие: в США сотрудники McDonald's обратились в суд

В четверг в переданном в уездный суд Иллинойса иске 17 работников пожаловались, что McDonald's не обеспечивает им безопасность на рабочем месте. В иске описывается, как из различных представительств McDonald's в Чикаго на номер 911 в день поступает почти 20 звонков, и что сеть ресторанов не применяет достаточно мер для защиты сотрудников от насилия.

USA Today и NPR приводят в качестве примера, как на сотрудников мочились, им угрожали оружием, избивали табличкой, предупреждающей о мокром поле, а один раз работник нашел в туалете труп. Также многих сотрудников беспокоит новый дизайн «Experience of the Future», который упростил для посетителей доступ к кухне и в служебные помещения. Сюда же добавились жалобы на дизайн окна для обслуживания в drive-in, который допускает физический контакт между кассиром и клиентом.

Также представитель работников в суде адвокат Дэнни Розенталь отметил, что McDonald's со своей стороны не сделал достаточно, чтобы работники умели адекватно реагировать на случаи насилия.

McDonald's в свою очередь подал заявление, в котором заверил, что фирма со всей серьезностью относится к вопросу безопасности своих сотрудников и собирается в дальнейшем инвестировать в курсу, которые должны обеспечить безопасную среду как для клиентов, так и для работников.

Истица и нашедшая труп Соня Акуна сказала, что ей никогда не предлагали курсы по безопасности или поддержку для преодоления полученной травмы. Она отметила, что работники не должны подвергать себя опасности каждый день, чтобы прокормить семью. «Мы обратились в суд, поскольку для нас это вопрос жизни и смерти», - заверила Акуна.