Успех Burger King может открыть дорогу в Эстонию еще одной суперпопулярной сети кафе

Долгое время работавший в банках LHV и SEB Валландер в ноябре основал состоящую из одного человека аналитическую компанию Enlight Research, которая изучает биржевые компании трех стран Балтии.

В своем обзоре относительно Tallink он отмечает, что, согласно различным рейтингам, эта компания занимает 12-е место в мире среди крупнейших торговцев duty-free, и у ее руководства есть четкая миссия - получать прибыль от своего розничного и продовольственного бизнеса с оборотом продаж в полмиллиарда евро.

Учитывая опыт Tallink, судоходная компания должна быть привлекательным партнером для глобальных брендов, которые выходят на рынки стран Балтии. Одним из таких примеров является Burger King, который после тестирования судов Tallink решил заключить соглашение о франшизе. Первые закусочные откроются этой зимой, отметил аналитик в обзоре Enlight Research.

Tallink планирует открыть в общей сложности 50 ресторанов Burger King в трех странах, и Валландер ожидает ежегодного открытия 3-4 закусочных в каждой стране. Это означает, что к 2025 году бургерная сеть может иметь около 50 торговых точек с годовым оборотом в 48 миллионов евро после уплаты франшизных сборов. Это может увеличить операционную прибыль на 5 процентов, или на 4 миллиона евро.

«Если расширение Burger King будет успешным, могут последовать другие известные франшизы. Мы надеемся, что Starbucks, которую Tallink внедряет на своих судах с концепцией We Proudly Serve, может стать следующей франшизой, которую Tallink приведет со своих судов на сушу», - сказал Валландер в обзоре.