На фестивале PÖFF покажут восемь сериалов

На кинофестивале состоится мировая премьера созданного Elisa сериала «Предатель». Идея принадлежит Андресу Анвельту, сценарий написал Мартин Алгус, режиссер Эрго Кульд. Это шпионский триллер, созданный по мотивам шпионских скандалов новейшей истории Эстонии. События разворачиваются в начале 2000-х годов, когда Эстония вступает в НАТО и Европейский союз и становится важной целью для российской разведки. История сосредотачивается на захватывающей игре в кошки-мышки между сотрудничающим с российскими спецслужбами Альфредом Винтом и контрразведчиком Марко Арраком.

С мировой премьерой сериала от Premier Studios «Колл-центр» в Таллинн приедут режиссеры Наташа Меркулова и Алексей Чупов («Человек, который удивил всех»). В обычный будний день в колл-центре секс-шопа сотрудники принимают странный звонок: голоса на другой стороне сообщают, что колл-центр заминирован и все, кто в нем находятся, теперь заложники. Террористы называют себя мамой и папой. Они начинают странную игру с заложниками, давая им более чем странные команды. Оказывается, что они наблюдают за людьми в офисе и подготовили для них сложный психологический и физический вызов.

И третьей мировой премьерой станет эстонский сериал «Горящая земля», произведенный специально по заказу государственного теле- и радиовещания ERR. История основана на реальных событиях и повествует о преступной группировке «Колхоз». Сериал возвращает нас в 2005 год, и кажется невероятным, чтобы еще недавно параллельно с нашим миром существовала другая реальность, в которой организация с очень широкой сетью по-прежнему живет в 1990-х и контролирует наркобизнес практически всего Ида-Вируского уезда.

На экранах покажут также индийский сериал «Мелочи» (реж. Эджей Бхуян и Ручир Арун, Netflix), шведский сериал «Ослеплённые» (реж. Йенс Юнссон, Йохан Лундин, C More & TV 4), британо-американский сериал «Поток» (реж. Карл Тиббеттс, Liberty Global & Amazon Prime), британский сериал «Европа с высоты птичьего полета» (National Geographic) и российский сериал «Эпидемия» (реж. Павел Костомаров, Premier).

События драматического сериала «Эпидемия» происходят на фоне глобальной катастрофы. Фильм рассказывает о том, что неизвестный вирус быстро парализует всю жизнь в Москве. Группа людей пытается сбежать из карантина. Где-то далеко, на островке у Карелии, есть охотничий домик, где они могли бы начать новую жизнь. Но путь к этому нелегок, потому что герои пытаются спастись не только от глобальной катастрофы: им также приходится сталкиваться со своими семейными драмами.

Всего в программу войдет восемь сериалов, и во время показов будут продемонстрированы их первые серии. «Горящая земля», «Колл-центр» и «Эпидемия» сняты на русском языке. Цель работающей третий год подряд программы TV Beats показать все более размытые границы между большим и малым экранами.