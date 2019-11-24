Finnair отменила несколько десятков рейсов в преддверии забастовки

Авиакомпания также объявила об отмене рейса на своем веб-сайте и призвала пассажиров подтвердить свою контактную информацию, чтобы, если понадобится, с ними смогли связаться.

Тем не менее, в Finnair сообщили, что даже в воскресенье удастся прийти к соглашению, рейсы все равно будут отменены. Руководитель Finnair Communications Пяйвит Таллквист сказал HS, что если соглашение не будет достигнуто, и авиационные работники проведут предлагаемую забастовку, авиакомпания должна будет отменить 300 дополнительных рейсов, что затронет до 20 000 пассажиров.