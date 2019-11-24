Finnair отменила несколько десятков рейсов в преддверии забастовки
Финский национальный авиаперевозчик Finnair к настоящему времени объявил об отмене более двух десятков рейсов в преддверии забастовки солидарности профсоюза работников авиации (IAU), которая должна начаться в понедельник, а если соглашение о зарплате между почтовыми работниками и финской почтой не будет достигнуто, передает Yle со ссылкой на Helsingin Sanomat.
Авиакомпания также объявила об отмене рейса на своем веб-сайте и призвала пассажиров подтвердить свою контактную информацию, чтобы, если понадобится, с ними смогли связаться.
Тем не менее, в Finnair сообщили, что даже в воскресенье удастся прийти к соглашению, рейсы все равно будут отменены. Руководитель Finnair Communications Пяйвит Таллквист сказал HS, что если соглашение не будет достигнуто, и авиационные работники проведут предлагаемую забастовку, авиакомпания должна будет отменить 300 дополнительных рейсов, что затронет до 20 000 пассажиров.
Профсоюз работников почтовой сферы Финляндии отклонил посредническое предложения госпосредника после того как Союз медия (Medialiitto), представляющий компании сферы СМИ отклонил предложение экспертной группы. Остальные стороны были готовы одобрить его. В результате провала переговоров в понедельник начнется ряд новых забастовок солидарности.