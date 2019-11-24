Finnair отменила несколько сотен рейсов в преддверии забастовки
Финский национальный авиаперевозчик Finnair к настоящему времени объявил об отмене 250 рейсов из-за забастовки солидарности профсоюза работников авиации (IAU), что затронуло до 20 000 пассажиров, передает Yle со ссылкой на Helsingin Sanomat.
Авиакомпания также объявила об отмене рейса на своем веб-сайте и призвала пассажиров подтвердить свою контактную информацию, чтобы, если понадобится, с ними смогли связаться.
Тем не менее, в Finnair сообщили, что даже в воскресенье удастся прийти к соглашению, рейсы все равно будут отменены.
Профсоюз работников почтовой сферы Финляндии отклонил посредническое предложения госпосредника после того как Союз медия (Medialiitto), представляющий компании сферы СМИ отклонил предложение экспертной группы. Остальные стороны были готовы одобрить его. В результате провала переговоров в понедельник начнется ряд новых забастовок солидарности.