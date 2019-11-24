Finnair отменила несколько сотен рейсов в преддверии забастовки

Авиакомпания также объявила об отмене рейса на своем веб-сайте и призвала пассажиров подтвердить свою контактную информацию, чтобы, если понадобится, с ними смогли связаться.

Тем не менее, в Finnair сообщили, что даже в воскресенье удастся прийти к соглашению, рейсы все равно будут отменены.