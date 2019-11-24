Строительство атомной электростанции в Эстонии: местным жителям сделают выгодное предложение

Бывший член Рийгикогу от Партии реформ Каллеметс вместе с бывшим руководителем Eesti Energia Сандором Лийве и с несколькими учеными основал компанию Fermi Energia, цель которой изучить возможности ядерной энергетики Эстонии и разработать современную небольшую атомную электростанцию.

Хотя Fermi не намерена приступить к строительству до 2030 года, ведутся подготовительные работы и делаются анализы. Также думают о возможном местоположении. «Конечно, Матсалу или любой другой природный заповедник, а также густонаселенные районы, не вариант», - сказал Каллеметс радио-передаче Kuku «Экономическое пространство» (Majandusruum).

По его словам, атомная электростанция производит много горячей воды и пара, которые необходимо охладить. Следовательно, модульный реактор четвертого поколения может быть расположен у моря. «Хотя недавнее исследование показало наиболее позитивное отношение к ядерной энергии в Тарту, река Эмайыги обсуждаться не будет, потому что река слишком мала», - пояснил Каллеметс.

Таким образом, в настоящее время Fermi Energia рассматривает 5-7 возможных мест. Каллеметс не хотел перечислять конкретные населенные пункты, но пообещал, что в следующем году будет проведен более основательный анализ. «Но для нас очень важно, чтобы местные жители согласились. И для этого нужно им что-то предложить!» - уверен Каллеметс.

В этом контексте он упомянул предприятие Est-For OÜ, которое несколько лет назад хотело построить в окрестностях Тарту на берегу Эмайыги целлюлозный завод. Как мы помним, правительство остановило эти планы, поскольку местные жители были против. Каллеметс отметил, что Est-For совершил грубую ошибку, поскольку не предложил Тарту и самоуправлениям граничащих с городом районов достаточно сладкий пряник.

«Нельзя к этому подходить, пообещав только рабочие месте. Ну, послушайте! Кто получит эти места? Я? Не получу ведь! Голыми обещаниями ничего не добиться. Мы должны сделать конкретное и хорошее предложение. Например, в Финляндии застройщики атомной электростанции платят самоуправлению 4,2 миллиона евро земельного налога. Это уже адекватная компенсация!» - сказал предприниматель.

Чернобыль как высший уровень глупости

Но как жители Эстонии относятся к идее строительства атомной электростанции? Каллеметс не скрывал того факта, что отношение людей в значительной степени сформировалось в результате аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Он посоветовал всем посмотреть Чернобыль на HBO и прочитать «Историю трагедии», автор - Сергей Плохий. «Эти работы наглядно показывают, что то, как там велись дела, было высшим уровнем глупости», - сказал Каллеметс, добавив, что современные технологии несопоставимы с технологиями того времени.

С другой стороны, по словам Каллеметса, отношение эстонского народа может быть обусловлено существованием успешных атомных электростанций в Финляндии и Швеции. «Кроме того, эстонцы рациональны и верят в технологии», - добавил он. Fermi Energia также недавно провела исследование, которое показало, что 55 процентов жителей Эстонии считают, что следует рассмотреть вопрос о строительстве небольшой атомной электростанции.