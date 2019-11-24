Строительство атомной электростанции в Эстонии: местным жителям сделают выгодное предложение
Зачинщик строительства первой в Эстонии атомной электростанции Калев Каллеметс однозначно хотел бы избежать граблей, на которые наткнулись желающие построить целлюлозный завод под Тарту. «Мы должны сделать местным куда более выгодное предложение», сказал он, пишет Postimees.
Бывший член Рийгикогу от Партии реформ Каллеметс вместе с бывшим руководителем Eesti Energia Сандором Лийве и с несколькими учеными основал компанию Fermi Energia, цель которой изучить возможности ядерной энергетики Эстонии и разработать современную небольшую атомную электростанцию.
Хотя Fermi не намерена приступить к строительству до 2030 года, ведутся подготовительные работы и делаются анализы. Также думают о возможном местоположении. «Конечно, Матсалу или любой другой природный заповедник, а также густонаселенные районы, не вариант», - сказал Каллеметс радио-передаче Kuku «Экономическое пространство» (Majandusruum).
По его словам, атомная электростанция производит много горячей воды и пара, которые необходимо охладить. Следовательно, модульный реактор четвертого поколения может быть расположен у моря. «Хотя недавнее исследование показало наиболее позитивное отношение к ядерной энергии в Тарту, река Эмайыги обсуждаться не будет, потому что река слишком мала», - пояснил Каллеметс.
Таким образом, в настоящее время Fermi Energia рассматривает 5-7 возможных мест. Каллеметс не хотел перечислять конкретные населенные пункты, но пообещал, что в следующем году будет проведен более основательный анализ. «Но для нас очень важно, чтобы местные жители согласились. И для этого нужно им что-то предложить!» - уверен Каллеметс.
В этом контексте он упомянул предприятие Est-For OÜ, которое несколько лет назад хотело построить в окрестностях Тарту на берегу Эмайыги целлюлозный завод. Как мы помним, правительство остановило эти планы, поскольку местные жители были против. Каллеметс отметил, что Est-For совершил грубую ошибку, поскольку не предложил Тарту и самоуправлениям граничащих с городом районов достаточно сладкий пряник.
«Нельзя к этому подходить, пообещав только рабочие месте. Ну, послушайте! Кто получит эти места? Я? Не получу ведь! Голыми обещаниями ничего не добиться. Мы должны сделать конкретное и хорошее предложение. Например, в Финляндии застройщики атомной электростанции платят самоуправлению 4,2 миллиона евро земельного налога. Это уже адекватная компенсация!» - сказал предприниматель.
Чернобыль как высший уровень глупости
Но как жители Эстонии относятся к идее строительства атомной электростанции? Каллеметс не скрывал того факта, что отношение людей в значительной степени сформировалось в результате аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Он посоветовал всем посмотреть Чернобыль на HBO и прочитать «Историю трагедии», автор - Сергей Плохий. «Эти работы наглядно показывают, что то, как там велись дела, было высшим уровнем глупости», - сказал Каллеметс, добавив, что современные технологии несопоставимы с технологиями того времени.
С другой стороны, по словам Каллеметса, отношение эстонского народа может быть обусловлено существованием успешных атомных электростанций в Финляндии и Швеции. «Кроме того, эстонцы рациональны и верят в технологии», - добавил он. Fermi Energia также недавно провела исследование, которое показало, что 55 процентов жителей Эстонии считают, что следует рассмотреть вопрос о строительстве небольшой атомной электростанции.
Каллеметс подчеркнул, что ядерная энергия в настоящее время является наиболее свободной от углерода формой энергии в Европейском Союзе. В настоящее время в мире насчитывается 450 действующих ядерных реакторов, за последние 70 лет произошло три крупных аварии. В двух случаях из четырех радиация распространилась из Фукусимы и Чернобыля. «Опасения очень велики, людей сводит судорога, когда говорят об атомной энергетике, но когда вы смотрите на факты, в этом нет ничего сумасшедшего, это самый безопасный способ производства энергии», - сказал Каллемец.
Он сослался на исследование НАСА 2013 года, которое показало, что замена сжигания ископаемого топлива ядерной энергией предотвратила 1,8 миллиона смертей в период с 1971 по 2009 год.
Большая атомная станция нам не подходит
Зачем инвестировать в ядерную энергетику, когда солнечные и ветровые энергетические решения становятся все более эффективными? Каллеметс признал, что оба имеют несомненный потенциал в Эстонии и должны развиваться. В то же время он предложил взглянуть на коэффициент нагрузки для разных видов энергии.
«У солнце этот показатель составляет 10 процентов, в случае энергии ветра - от 25 до 40 процентов, а в ядерной энергетике - более 90 процентов. Это означает, что ядерная энергия намного более стабильна и надежна, поскольку она не зависит от погодных условий, в отличии от солнца и ветра», - пояснил Каллеметс. Он добавил, что для строительства АЭС потребуется в тысячи раз меньше земли и потребуется меньше металла и бетона.
Ферми инвестирует именно в строительство небольшой атомной электростанции. «Большие реакторы здесь не подходят, потому что наша электрическая сеть намного меньше», - пояснил Каллемец. В то время как в Финляндии в настоящее время строится станция мощностью 1600 мегаватт, в Эстонии планируется 200-300 мегаватт. По его словам, в то время как высота финской станции - 60 метров, в Эстонии она будет в два раза меньше.
«Напомним, что электростанция Eesti Energia в Аувере стоила более 650 миллионов евро. Наша атомная станция будет стоить около 900 миллионов евро. Это можно было бы осуществить через 2-3 года», - прогнозирует Каллеметс.
В конце января Fermi Energia пообещала провести более подробный анализ, объясняющий экономическую целесообразность, выбор площадки и нормативно-правовую базу для строительства небольшого модульного реактора.
Eesti Energia обучала основателей Fermi
Каллемец убежден, что когда его нынешний деловой партнер Сандор Лийв был председателем правления Eesti Energia, последний принял несколько очень правильных решений относительно развития атомной энергетики. «Он понял, что люди являются ключом к развитию ядерной энергетики», - похвалил Каллеметс.
Таким образом, в конце прошлого десятилетия Eesti Energia выделила три стипендии для обучения в Королевском технологическом институте Швеции и получения степени магистра в области ядерной энергии. «Эта школа является золотым стандартом для атомной энергетики в Европе», - подтвердил Каллеметс.
Все три выпускника были привлечены к основанию Fermi. «Я думаю, что очень хороший процент людей, говорящих на эстонском языке и владеющих современной ядерной энергией, работает в нашей компании», - сказал Каллеметс.
Помимо Каллеметса и Лийва в число владельцев также входят Хенри Ормус, Каспар Кёэп, Майт Мюнтель и Мати Ельцов.