Паэт: договор о свободной торговле между ЕС и Сингапуром откроет новые возможности для эстонских предприятий

На минувшей неделе вступил в силу договор о свободной торговле между Европейским Союзом и Сингапуром, который, по оценке евродепутата Урмаса Паэта, позволит сделать более тесными торговые отношения ЕС и Сингапура, откроет новые возможности для предприятий Эстонии, крестьян, работников и потребителей.
«Договор станет воротами для Европы, которая могла бы выйти на обширный рынок быстро развивающегося региона Юго-Восточной Азии», - сказал в переданном BNS пресс-релизе Паэт, который является также членом комиссии Европарламента по международной торговле.
По его словам, вступление в силу договора о свободной торговле между ЕС и Сингапуром сыграет важную роль в развитии обеих сторон.
«В эпоху, когда открытая и строящаяся на правилах глобальная торговля оказывается под ударом, мы еще больше нуждаемся в позитивных тенденциях в этом направлении. У Европейского Союза на сегодняшний день крупнейшая в мире торговая сеть, поскольку у нас заключены 42 торговых договора с 73 странами мира», - отметил Паэт.
Сингапур является крупнейшим торговым партнером ЕС в регионе Юго-Восточной Азии. В этот регион экспортируют свою продукцию более 50 000 предприятий Европы, в основном это малые и средние предприятия.
«Договор дает возможность для роста этой позитивной коммерческой среды и создает лучшие возможности и для эстонских предпринимателей», - подчеркнул Паэт.