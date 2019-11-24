Паэт: договор о свободной торговле между ЕС и Сингапуром откроет новые возможности для эстонских предприятий

«Договор станет воротами для Европы, которая могла бы выйти на обширный рынок быстро развивающегося региона Юго-Восточной Азии», - сказал в переданном BNS пресс-релизе Паэт, который является также членом комиссии Европарламента по международной торговле.

По его словам, вступление в силу договора о свободной торговле между ЕС и Сингапуром сыграет важную роль в развитии обеих сторон.

«В эпоху, когда открытая и строящаяся на правилах глобальная торговля оказывается под ударом, мы еще больше нуждаемся в позитивных тенденциях в этом направлении. У Европейского Союза на сегодняшний день крупнейшая в мире торговая сеть, поскольку у нас заключены 42 торговых договора с 73 странами мира», - отметил Паэт.

Сингапур является крупнейшим торговым партнером ЕС в регионе Юго-Восточной Азии. В этот регион экспортируют свою продукцию более 50 000 предприятий Европы, в основном это малые и средние предприятия.