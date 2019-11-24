Майкл Блумберг. ФОТО: CARLO ALLEGRI/REUTERS

Миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг официально вступил в борьбу за пост президента. Он считает, что никто из остальных кандидатов не в состоянии победить Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года.

9 ноября 77-летний Блумберг подал документы на регистрацию в качестве кандидата от Демократической партии США на первичных выборах в Алабаме, но до сегодняшнего дня не было ясно, собирается ли он активно участвовать в борьбе за президентский пост.

Блумберг опубликовал предвыборный ролик, в котором упоминает, что "с нуля" построил бизнес-империю, "восстановил из пепла" Нью-Йорк после трагедии 11 сентября и боролся с угольным лобби за экологию в то время как администрация Трампа игнорировала проблемы окружающей среды. Также Блумберг обещает избирателям бесплатное медицинское страхование.

Основной лозунг Блумберга - "Победить Трампа и восстановить Америку". Нынешнего президента США (также нью-йоркского бизнесмена) он называет угрозой для страны.

Трамп и Блумберг давно обмениваются колкостями в соцсетях.

После того как бывший мэр Нью-Йорка подал документы на регистрацию, Трамп в издевательской форме прокомментировал сообщения о намерении Блумберга баллотироваться в президенты. "Нет никого [среди демократов], против кого мне больше хотелось бы баллотироваться, чем маленький Майкл", - заявил президент США.

На начало кампании Блумберга Трамп пока не отреагировал.

Что мы знаем о Майкле Блумберге?

Состояние Блумберга оценивается в 52 млрд долларов. Это почти в 17 раз больше, чем состояние Дональда Трампа (3,1 млрд долларов).

Блумберг был банкиром на Уолл-стрит, а затем основал агентство финансовых новостей, которое носит его имя. Он жертвует миллионы долларов на проекты в области образования и медицины.

Блумберг первоначально поддерживал демократов, но стал республиканцем, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Нью-Йорка в 2001 году.

Он три раза переизбирался на должность мэра до 2012 года и только в прошлом году восстановил свое членство в Демократической партии.

Он считается умеренным демократом и выступает за участие США в международных соглашениях по контролю за климатом. Блумберг также поддерживает движение за контроль над продажей огнестрельного оружия, которое он помог основать в 2014 году.

Это движение, которое получает значительную финансовую поддержку от Блумберга, сыграло ведущую роль в убедительной победе демократов на выборах в законодательное собрание штата Вирджиния на этой неделе.