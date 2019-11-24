Пятая часть учителей в русских школах недостаточно знает эстонский

По данным инспекции, чуть более 600 учителей из 3200 учителей общеобразовательных школ с русским языком обучения не соответствовали требованиям о владении эстонским языком в прошлом году.

По словам руководителя Фонда интеграции Ирене Кяосаар образовательную жизнь Эстонии сдерживает политическая нерешительность, из-за которой многие русскоязычные основные школы относятся безответственно к изучению государственного языка и, по ее мнению, Эстония должна была перейти на образование на эстонском языке сразу после восстановления независимости.

По мнению педагогов, если коалиция хотела сохранить русские школы,следовало бы проверить уровень преподавания эстонского языка в этих школах.