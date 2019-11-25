Языковая инспекция: нас называют вежливыми людьми и зовут приходить еще

«Нам никто не говорит: "Мы вас боимся!". В тех учреждениях, которые мы посещаем – школы, детские сады, магазины Maximа, – мы абсолютно нормально общаемся», – поведал Томуск.

Зачастую нам говорят: "Приходите еще, вы нам очень помогли! Оказывается, вы не такие ужасные, как мы думали. Вы нормальные вежливые люди".

«На самом деле мы штрафы уже давно не выписываем, – рассказал глава Языковой инспекции. – Есть два юридических понятия: это штраф и принудительные сборы. С начала 2015 года Языковая инспекция никого не штрафует. Речь идет о принудительных сборах (отложенных во времени штрафах – прим.ред.). Если человек не владеет языком на требуемом уровне, то инспекция делает ему предписание и дает время на обучение. Если тот успешно проходит курсы и сдает экзамен, принудительные сборы не взимаются».

Если же человек после курсов не сдает экзамен, то его усилия, по словам Томуска, ему тоже засчитываются в плюс: «По закону, высшая планка принудительных сборов составляет 640 евро. Как правило, мы применяем к человеку только средний уровень принудительных сборов, и то не на первый или второй год обучения, а только на третий или четвертый, а иногда и на 10-й год – это 68 евро. При этом учитывается доход работника».

К сожалению, самый слабый уровень владения языком наблюдается в тех сферах, где у работников и самые низкие зарплаты. Это детские сады и сфера обслуживания. Для них средний размер принудительных сборов составляет 30-40 евро.

Томуск пояснил, что в последнее время Языковая инспекция начала консультировать проверяемых – давать советы, где и как лучше изучать язык. Кроме того, Инспекция наконец-то приступила к аттестации и самих фирм, обучающих языку: «До 1 июля 2016 года государство вообще не контролировало качество языковых курсов. Из года в год мы наблюдали, как люди ходят на курсы, тратят собственные, государственные или европейские деньги, а уровень владения языком не улучшается».

Теперь же мы одной рукой проверяем, а другой заботимся о повышении качества преподавания эстонского языка.

Участники ток-шоу поинтересовались у Томуска, почему основное внимание инспекции до сих пор сфокусировано на школах и детских садах, преподаватели которых из-за этого находятся в постоянном стрессе, но при этом делаются послабления сервисам по доставке еды и иностранным работникам в сфере таксоизвоза?

Глава инспекции заверил: «Мы очень активно занимаемся и работниками данной сферы. Газеты сообщают о языковых рейдах и в Bolt, и в Wolt. Таксисты и курьеры точно так же находятся в сфере нашего внимания, как и педагоги».

Мы предъявляем ко всем одинаковые требования. Просто доля проверяемых людей, разговаривающих по-русски, пока еще выше, чем тех, кто говорит на других языках.

Оправданы ли столь жесткие языковые требования при наличии тех проблем, которые сегодня имеются в образовании, медицине и т.д.? «Ужесточение или ослабление требований не даст никакого эффекта, если не изменится качество обучения языку», – ответил Томуск.

Считаю нынешние языковые требования оправданными. Просто наша система образования должна больше способствовать тому, чтобы повышалось качество владения эстонским.

Бессменный руководитель Языковой инспекции ответил и на личный вопрос о том, владеют ли его дети эстонским: «Мой старший сын уже семь лет живет в Великобритании. Он хорошо говорит по-эстонски, английский тоже выучил. Младший сын владеет обоими языками и даже немного русским. И все это благодаря тому, что у меня была возможность два года служить танкистом в советской армии».

Оба моих ребенка владеют русским языком как минимум на том уровне, которого будет достаточно для управления танком.

Под конец передачи Ильмар Томуск, принципиально отвечавший на все вопросы только по-эстонски, все же заговорил по-русски, процитировав классиков: «Я русский выучил только за то, что им разговаривал… Пушкин; Грядет с заката царь природы, И изумленные народы. Не знают, что начать. Ложиться спать или вставать?».

Он также рассказал, что в Языковой инспекции наряду с эстонцами работают носители русского языка: «Внутри мы общаемся по-эстонски, но если нужно использовать русский язык, мы их отправляем на передовую».