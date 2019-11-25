Тоом: я счастлива, что на Языковую инспекцию жалуются и граждане ЕС, которых достали проверки

«У меня есть ответ Еврокомиссии о том, что эстонские языковые требования – дискриминирующие и являются препятствием на пути священной коровы ЕС – свободного перемещения рабочей силы», – отметила Тоом в ходе полемики с гендиректором Языковой инспекции Ильмаром Томуском.

В июле 2016 года правительство Рыйваса писало в Брюссель, что если работодатель может обеспечить эстонскому клиенту перевод, то владение языком не требуется. Это ложь!

Тоом рассказала, что недавно ей пришлось побывать со своим сыном в травмопункте в Брюсселе.

Мой сын пока не говорит по-французски, но в брюссельском травмопункте для него пригласили переводчика. Это делается так! И такой подход мог бы решить проблему и наших медсестер и врачей.

«Мы врем в Брюсселе, что мы это делаем, а на самом деле мы этого не делаем», – констатировала политик-центрист.

Евродепутат напомнила, как инспекция два года назад взяла под жесткий контроль врачей из Ида-Вирумаа: «Там работают украинские врачи, поскольку эстонские врачи, как известно, работают в Стокгольме и Хельсинки. Очереди к врачам растягиваются на месяцы».

Почему нельзя ограничиться тем, чтобы в несчастной Нарвской больнице был бы переводчик? Так нет же! Мы трясем врачей и выписываем штрафы.

Евродепутат подчеркнула, что прежнее правительство отчитывалось перед Брюсселем, что в Эстонии проверяют частные предприятия только в том случае, если есть жалобы: «Это тоже ложь! Мы ведь все помним сагу о нарвских таксистах. И тогда я получила от господина Томуска ответ, что за четыре года до массовой проверки нарвских таксистов не было ни одной жалобы на них. Это не вопрос жалоб».

Это вопрос того, что Языковая инспекция – карательный инструмент, который поддерживает весь этот комплекс дискриминационных мер. Конечно, язык знать надо, но водитель автобуса или такси не должен писать эссе на эстонском.

Тоом напомнила, что подобные языковые требования были установлены в 2011 году. «Вообще-то изначально вся эта идея была заточена на то, чтобы исключить часть населения из принятия решений. Это доходит до абсурда, в том числе на уровне квартирных товариществ», – добавила она.

Квартирное товарищество на общем собрании выбирает председателя, никаких ограничений нет. Это как бы расцвет демократии. Потом приходит Языковая инспекция и говорит: «Председатель, ты не говоришь по-эстонски».

«Это дикая, противоречивая история, пропитанная лицемерием», – считает Тоом. По ее оценке, такая картина наблюдается и в некоторых самоуправлениях: «Я помню, как это было с депутатами Нарвского горсобрания. Они читали что-то по бумажке по-эстонски, ничего не понимая, но языковой инспектор был очень доволен. Стараются же!»