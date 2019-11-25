Пн, 25.11.2019
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  • Не справилась с управлением: в Ласнамяэ 60-летняя женщина совершила серьезное ДТП

Не справилась с управлением: в Ласнамяэ 60-летняя женщина совершила серьезное ДТП

Скорая помощь.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В воскресенье, 24 ноября, в столичном районе Ласнамяэ произошло ДТП, в котором пострадал человек, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место около 13.45 на перекрестке улиц Муху и Линнамяэ-теэ. Управлявшая автомобилем Honda Jazz 60-летняя женщина совершала поворот налево, но не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Toyota Aygo, за рулем которого находилась 42-летняя женщина.

Скорая помощь доставила водителя Toyota в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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