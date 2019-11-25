Не справилась с управлением: в Ласнамяэ 60-летняя женщина совершила серьезное ДТП

Инцидент имел место около 13.45 на перекрестке улиц Муху и Линнамяэ-теэ. Управлявшая автомобилем Honda Jazz 60-летняя женщина совершала поворот налево, но не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Toyota Aygo, за рулем которого находилась 42-летняя женщина.