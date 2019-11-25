Микко: насилию против женщин и семейному насилию нет никакого оправдания

Акция, приуроченная к международному дню борьбы с насилием против женщин, начнется в 16 часов.

«Мы зажжем свечи, чтобы вспомнить каждую жертву. Своей акцией мы выражаем поддержку всем женщинам, которые подвергались или подвергаются насилию», – сказала председатель таллиннского отделения Kadri Марианне Микко.

По ее словам, насилие против женщин по-прежнему является одной из самых серьезных проблем нашего общества. «С января по октябрь этого года в Эстонии зарегистрировано 172 изнасилования, 163 случая навязчивого преследования, 5451 случай применения насилия и 785 случаев угрозы. Каждая пятая женщина в Эстонии подвергалась побоям или сексуальному насилию. Каждая вторая женщина сталкивалась с психологическим насилием. Все больше регистрируется случаев виртуального насилия. К сожалению, у нас находятся политики, которые не относятся к этому всерьез», – отметила Микко.

«Чем больше в нашем обществе будет осознания, что насилию против женщин и семейному насилию нет никакого оправдания, тем более безопасной будет Эстония. Так что мы призываем всех замечать любые проявления насилия и сообщать о них. Давайте сообща скажем насилию нет. Более безопасная жизнь – это наше общее дело», – подчеркнула Марианне Микко.

Столкнувшись с насилием, нужно позвонить в полицию по номеру 112. Экстренный телефон помощи жертвам насилия: 116 006.