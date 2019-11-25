Жуткая непогода в Италии привела к отмене футбольного матча

Игра должна была начаться в 20:45 по местному времени, но из-за штормовой погоды, падения деревьев на автостоянке в окрестностях стадиона «виа дель Маре» и временного отключения электроэнергии матч был сначала отложен.
Спортивный директор «Кальяри» Марчелло Карли и президент «Лечче» Саверио Стиччи Дамиани выступали за перенос игры. Вскоре матч был отменен по решению арбитра Маурицио Мариани.
Игра перенесена на понедельник
Piove da ore a Lecce. A rischio il posticipo #LecceCagliari @CorSport pic.twitter.com/fXc2XmmbID— Roberto Maida (@RobMaida) November 24, 2019