Пн, 25.11.2019
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Жуткая непогода в Италии привела к отмене футбольного матча

Обрушившаяся на Италию непогода привела к отмене футбольного матча в Серии А

ФОТО: Donato Fasano/Lapresse/ZUMAPRESS.com

Матч 13-го тура Серии А «Лечче» – «Кальяри» отменен из-за непогоды.

Игра должна была начаться в 20:45 по местному времени, но из-за штормовой погоды, падения деревьев на автостоянке в окрестностях стадиона «виа дель Маре» и временного отключения электроэнергии матч был сначала отложен.

Спортивный директор «Кальяри» Марчелло Карли и президент «Лечче» Саверио Стиччи Дамиани выступали за перенос игры. Вскоре матч был отменен по решению арбитра Маурицио Мариани.

Игра перенесена на понедельник

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