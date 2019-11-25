Все рейсы Finnair из Таллиннского аэропорта на 25 ноября отменены

Согласно информации на сайте Таллиннского аэропорта, 25 ноября отменены семь рейсов Finnair по маршруту Таллинн-Хельсинки и шесть рейсов по маршруту Хельсинки-Таллинн.

В общей сложности финской авиакомпании пришлось отменить в воскресенье и понедельник около 300 рейсов, которые затронут до 20 000 пассажиров.

Работники авиации в Финляндии прекратили в понедельник работу для поддержки профсоюза работников почты, которые бастуют с 11 ноября. До вечера воскресенья сохранялась надежда, что бастующим удастся прийти к соглашению с работодателем, и необходимости в забастовках солидарности не будет, однако эти надежды не оправдались, поскольку работники почты отвергли предложения работодателя.