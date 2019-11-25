"Зенит" идет чемпионским курсом, ЦСКА ворвался в тройку лидеров

В 17-м туре чемпионата России из лидирующей пятерки очков не набрал только "Ростов" Валерия Карпина.
Петербургский "Зенит" продолжает лидировать в чемпионате России: в 17-м туре подопечные Сергея Семака обыграли на выезде казанский "Рубин" 2:1. Уже на восьмой минуте бывший игрок "Рубина" Сердар Азмун открыл счет. Казанцам удалось в середине второго тайма счет сравнять, отличился Евгений Марков, но за 12 минут до конца встречи Артем Дзюба забил десятый гол в сезоне и принес "Зениту" победу.
На пять очков от "Зенита" отстает московский "Локомотив", обыгравший на выезде "Тамбов" 3:2. Москвичи вели в счете к 33-й минуте 2:0, но "Тамбову" удалось в начале второго тайма счет сравнять. Победу "железнодорожникам" принес на 55-й минуте гол Гжегожа Крыховяка.
ЦСКА вышел на третье место после победы над "Крыльями Советов" 1:0. Армейцы проводили матч без дисквалифицированного за критику арбитров главного тренера Виктора Гончаренко, картонную фигуру которого болельщики вместе с подсказками игрокам вывесили на фанатском секторе.
Идущий на четвертом месте, уступая ЦСКА только по дополнительным показателям, "Краснодар" в Туле переиграл 2:1 "Арсенал", а переживающий финансовый кризис "Ростов" не может победить уже четыре матча подряд - поединок с "Динамо" хоть и начался для команды Валерия Карпина удачно, счет открыл Ивелин Попов, но дубль Максимиллиана Филиппа, последний гол которого пришелся на последнюю минуту встречи, лишил "Ростов" очков. Команда с берегов Дона занимает уже пятое место в турнирной таблице, отставая от "Зенита" на девять очков.