"Зенит" идет чемпионским курсом, ЦСКА ворвался в тройку лидеров

Петербургский "Зенит" продолжает лидировать в чемпионате России: в 17-м туре подопечные Сергея Семака обыграли на выезде казанский "Рубин" 2:1. Уже на восьмой минуте бывший игрок "Рубина" Сердар Азмун открыл счет. Казанцам удалось в середине второго тайма счет сравнять, отличился Евгений Марков, но за 12 минут до конца встречи Артем Дзюба забил десятый гол в сезоне и принес "Зениту" победу.

На пять очков от "Зенита" отстает московский "Локомотив", обыгравший на выезде "Тамбов" 3:2. Москвичи вели в счете к 33-й минуте 2:0, но "Тамбову" удалось в начале второго тайма счет сравнять. Победу "железнодорожникам" принес на 55-й минуте гол Гжегожа Крыховяка.

ЦСКА вышел на третье место после победы над "Крыльями Советов" 1:0. Армейцы проводили матч без дисквалифицированного за критику арбитров главного тренера Виктора Гончаренко, картонную фигуру которого болельщики вместе с подсказками игрокам вывесили на фанатском секторе.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко из-за дисквалификации пропускал встречу с "Крыльями", но болельщики вывесили картонную фигуру тренера на фанатском секторе ФОТО: Sergei Fadeichev/Sergei Fadeichev/TASS