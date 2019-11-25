Спасатели пришли на помощь гулявшим по льду детям

В воскресенье, 24 ноября, в 17.30 в Центр тревоги было поступило сообщение о том, что в столичном районе Хааберсти дети оказались в море и не могут самостоятельно выбраться на берег, сообщили в пресс-службе Спасательного департамента.
Прибывшие на место спасатели обнаружили возле берегового променада Рокка-аль-Маре двоих детей, которые ходили по частично замерзшему морю и, провалившись в воду, больше не смогли выбраться на берег. Спасатели доставили детей на берег, где их осмотрели медики.
Спасательный департамент напоминает, что с наступлением первых холодов лед еще слишком тонкий и не выдерживает веса человека. Первый лед вызывает в детях любопытство и оживление, поэтому родителям следует напомнить детям о рисках и следить за их играми.