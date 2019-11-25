"Ливерпуль" вновь непобедим, "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" продолжают вязнуть в середине таблицы

"Ливерпуль" в этом сезоне в АПЛ поражений не знает: после 13 туров у подопечных Юргена Клоппа 12 побед и всего одна ничья. В минувшем туре мерсисайдцы победили на выезде "Кристал Пэлас" 2:1. "Ливерпуль" на восемь очков опережает идущего вторым "Лестер", обыгравший в гостях "Брайтон" 2:0. "Манчестер Сити" в центральном матче тура был сильнее "Челси" 2:1.

Продолжает лихорадить лондонский "Арсенал" и, кажется, дни Уная Эмери в лондонском клубе сочтены - пресса сватает в клуб уволенного из "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино и Массимилиано Аллегри. В 13-м туре "Арсенал" не сумел обыграть идущий на предпоследнем месте "Саутгемптон", сыграв вничью 2:2. "Арсенал" занимает восьмое место в АПЛ,набрав 18 очков, отставая на 19 баллов от "Ливерпуля" и на восемь очков от идущего на четвертом месте "Челси".