Внимание, водители! Полиция перекроет движение в Таллинне в связи с визитом президента Украины

В полиции уточнили, что краткосрочные ограничения будут действовать в Кадриорге, в центре города, а также на дорогах, ведущих к аэропорту с 10 до 19 часов. Движение будут останавливать не более, чем на 15 минут.

Водителей призывают запастись временем, либо выбирать альтернативные маршруты. Визит украинского президента также скажется на движении общественного транспорта.

Руководитель Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ призывает участников движения быть внимательными и следить за временными знаками и указаниями полицейских.

«На протяжении всего дня на крупных перекрестках будут находиться полицейские, которые будет регулировать движение во время проезда автоколонны. На время визита ни одна улица не будет полностью перекрыта. На Тоомпеа, улицах Суур-Карья и Мюйривахе, а также бульваре Рявала будут действовать ограничения на остановку и парковку. Автомобили нарушителей будут эвакуированы. Призываем водителей следить за временными знаками», - сказал Кулламяэ.

В программе визита встречи с президентом Керсти Кальюлайд, премьер-министром Юри Ратасом и спикером Рийгикогу Хенном Пыллуаасом.

Глава украинского государства встретится также со своим эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу и командующим Силами обороны Мартином Херемом, ознакомится с полевым госпитале Сил обороны, который в полевых усовиях можно развернуть за час.

Президент Украины также посетит эстонский э-представительский центр, возложит венок к монументуу Осободительной войне, встретится с украинским землячеством в Эстонии. Вечером в театре Estonia президент Керсти Кальюлайд и Георг-Рене Максимовский дадут ужин в честь президента Зеленского.

Президента Украины Владимира Зеленского будут сопровождать его супруга Оксана Зеленская, вице-премьбер по вопросам дигитализации Михаил Федоров, министр иностранных дел Вадим Пристайко, министр обороны Андрей Загороднюк, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

По его словам, в ходе этого визита Украина сможет перенять опыт Эстонии в модернизации управления, цифровизации и кибербезопасности.

Изначально Зеленский планировал приехать в Эстонию в октябре, но визит был перенесен.