Ирене Кяосаар: надо было сразу переводить все образование на эстонский язык

Эстонии следовало перейти на преподавание в школах на эстонском языке сразу после восстановления независимости, заявила она в воскресенье в интервью «Актуальной камере». По ее мнению, примерно в одной трети русскоязычных основных школ уровень преподавания эстонского языка такой, что их выпускники могут сказать по-эстонски лишь несколько фраз, передает Rus.ERR .

«Очевидно, нам следовало перейти на образование на эстонском языке уже давно, с самого начала, т.е. уже с детского сада и уж точно с основной школы, но до сего времени мы к этому не пришли, потому что соответствующих политических решений до сих пор не принято. Говорят о преподавании в гимназии по системе 60/40, а в действительности в основной школе можно преподавать эстонский всего два раза в неделю и все», - пояснила глава Фонда интеграции, добавив, что этого недостаточно.