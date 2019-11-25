Интересующийся военным делом Олег хранил в мустамяэской квартире 200 килограммов взрывчатки

«Такой феномен (коллекционирование взрывчатых материалов – Х.М. ) трудно объяснить. И это при том, что наказания за незаконный оборот взрывчатыми материалам такие, что должны были бы заставить потенциальных интересующихся задуматься, - говорит Мийлвеэ. – К сожалению, многие люди думают, что с ними ничего не случится».

Говорившие с Postimees эксперты рассказали, что чаще всего незаконными коллекционерами взрывных устройств и вещества являются мужчины старой школы. Это скорее волки-одиночки, которые очень интересуются историей и военным делом, у которых много свободного времени, и которые проводят его на местах старых сражений и в лесах. Для них это такое хобби и источник дополнительного заработка. Если какой-то интересующийся историей человек собирает марки, то другой – снаряды. Поскольку это не преступники в обычном понимании, у которых есть своя сеть, они не всегда попадают на глаза полиции.

«Очень часто такие люди поступают на грани риска, надеясь или избежать реализации такого риска, или просто не зная, что происходит, - говорит окружной прокурор Лауритс. – Для них эта опасность абстрактна».

То же говорит и руководитель Пыхьяской саперной группы Райдо Таалманн, когда речь заходит о трагических событиях последнего времени. Например, в феврале в Пыльвамаа погиб мужчина, который пилил дисковой пилой снаряд и тот взорвался.

«Я считаю, что поступающие так коллекционеры хотят увеличить свои коллекции вне зависимости от того, какой может быть цена, - говорит Таалманн. – Может быть, они даже чувствуют эту опасность, но все же решаются на риск. Опасность кажется такой далекой до тех пор, пока ничего не случилось».

Но зачем люди несут к себе домой сотни опасных взрывных устройств? По словам специалистов, в большей степени коллекционеры делятся на две группы: тех, кто хочет получить металл и один раз заработать на этом деньги, и тех, кто интересуется военным делом, а потому собирает ради того, чтобы собирать.

«Часто они сами считают, что знают все. Во многих случаях они думали, что собирают только пустые гильзы или учебные боеприпасы, то есть в них не было взрывчатых веществ, - сказал Таалманн. – К сожалению, они ошибаются».

Знал, что опасно, но все же принес домой

Сейчас уже у 31-летнего Райта в течение какого-то времени под сараем у хутора хранился потенциально взрывоопасный комплект. Правда, по сравнению с коллекционерами со стажем, житель Тартумаа был осторожен с незаконным имуществом – у него было «всего» девять ручных гранат и несколько взрывателей от гранат времен Второй Мировой войны.

Два года назад Тартуский уездный суд признал его виновным. Несудимый ранее Райт отделался штрафом. «Это не было для меня хобби, скорее просто интерес,- говорит он теперь. – Нашел в лесу у хутора. Тут их много. Война тут прошлась».

По его словам, он не знал, что все это противоправно: «Я не был в курсе, но знал, что это опасно».

Но почему он притащил все это к себе домой, если знал, что это опасно? «Я принес это не совсем домой. Они валялись под сараем, чуть в стороне от дома».

Не боялся, а вдруг взрыв? «Я не знаю, что сказать. Какой-то страх, может быть, был, все-таки старые вещи».