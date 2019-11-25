Организатор молодежного проекта: образование - не залог успеха

Согласно результатам международных исследований наши школьники на мировом уровне лидируют по академическим знаниям. Эстонская система образования достаточно сильна и позволяет всесторонне развиваться. Но, к сожалению, академических знаний не хватает для жизни в современном обществе. Эстония - стремительно развивающаяся в инновационной области страна, и технические новшества отлично внедряются в процесс обучения, что уже огромное достижение. Молодежь умело использует всевозможные электронные гаджеты, активно шагая в ногу со временем, но камнем преткновения в успешной самостоятельной жизни является крайняя нехватка жизненной практики.

Жизненной практикой в данном контексте являются самые банальные вещи. Не раз мне попадались молодые люди, которые при встрече с самыми обыкновенными житейскими проблемами испытывали стресс. Парадоксально, но одной из таких проблем может стать звонок врачу. В таком случае, проблема игнорируется, либо ее решение перекладывается на родителей, которым, в целом, не составляет никакого труда позаботиться о своем ребенке. А ведь нужно было всего лишь позвонить по нужному номеру и назначить прием...

Вообще, ценность и требование опыта в наши дни очень велики. Предприимчивость, навыки работы в команде и умение быстро решать возникающие на рабочем пути проблемы - это одни из наиболее важных качеств на рынке труда. К сожалению, система образования и основывающиеся на ее принципах домашние задания страдают недостатком креативности. Самой большой “заморочкой” учеников является решение однотипных задач по заезженным примерам из учебника. Реальность самостоятельной жизни едва ли смахивает на действия по шаблону.

И тут возникает вопрос: если на сегодняшний день учебный процесс не включает в себя получение жизненного опыта, то как и где его получить?

В связи с этим хочется рассказать о самом популярном в последнее время варианте - участии в молодежных программах и проектах. Они создаются с целью расширить кругозор молодежи в конкретной области и развить личностные качества каждого участника путем работы в команде. Как правило, программы и проекты - это инициативы таких же молодых людей, как и сами участники. Система “от молодежи к молодежи” позволяет показать на личном примере, что любые вершины могут быть покорены, если предпринять для этого определенные усилия.

Проектов и программ найдется на любой вкус и цвет. Приведу примеры нескольких наиболее популярных из них.

Образовательные, спортивные и молодежные проекты от Erasmus+

Erasmus+ - это международное молодежное начинание, созданное с целью изменить окружающий мир в лучшую сторону. В основу берется проблема на местном, государственном или международном уровне, а дальше участники, работая в командах, рассматривают всевозможные варианты по улучшению ситуации

Фонд по поддержке молодежной инициативы Nopi Üles