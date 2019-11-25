Пн, 25.11.2019
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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Осло за 58 евро!

Осло.

ФОТО: Rico Ködder / PantherMedia / Scanpix

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов lennuleidja.ee и trip.ee.

Туда-обратно из Таллинна в Милан начиная с 48 евро

Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 41 евро

Туда-обратно из Таллинна в Стокгольм начиная с 44 евро

Туда-обратно из Таллинна в Кутаиси начиная с 51 евро

Туда-обратно из Таллинна в Осло начиная с 58 евро

Туда-обратно из Таллинна в Киев начиная с 63 евро

Туда-обратно из Таллинна в Брюссель начиная с 90 евро

Туда-обратно из Таллинна в Тронхейм начиная со 192 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Коста-Бланку начиная с 96 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Барселону начиная со 104 евро

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