Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Осло за 58 евро!

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов lennuleidja.ee и trip.ee.
Туда-обратно из Таллинна в Милан начиная с 48 евро
Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 41 евро
Туда-обратно из Таллинна в Стокгольм начиная с 44 евро
Туда-обратно из Таллинна в Кутаиси начиная с 51 евро
Туда-обратно из Таллинна в Осло начиная с 58 евро
Туда-обратно из Таллинна в Киев начиная с 63 евро
Туда-обратно из Таллинна в Брюссель начиная с 90 евро
Туда-обратно из Таллинна в Тронхейм начиная со 192 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Коста-Бланку начиная с 96 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Барселону начиная со 104 евро