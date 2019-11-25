Elron идет навстречу пассажирам и меняет расписание движения поездов

До настоящего времени на график движения влиял перерыв в движении поездов в обеденное время, которым владелец железной дороги пользовался для проверки состояния инфраструктуры и проведения срочных работ по техническому обслуживанию. Теперь же эти работы будут проводиться ночью, и поезда вскоре смогут обслуживать пассажиров также в обеденное время.

«Мы долго обсуждали с различными сторонами возможность поездок на поезде в полуденное время. В основном это касается пригородных поездов, которые до сего времени простаивали на конечных станциях, ожидая начала движения. Разъяснительная работа в интересов пассажиров, занявшая несколько лет, наконец принесла свои плоды: Eesti Raudtee приняла соответствующее решение, и нашим клиентам будет обеспечено более качественное обслуживание», – сказал Ронни Конго, менеджер по продажам и развитию Elron.

Новые пункты назначения

Благодаря упразднению вынужденного перерыва в движении поездов в обеденное время Elron сможет предложить с 8 декабря дополнительные варианты поездок как в западном, так и в восточном направлении.

«Дополнительные поездки улучшат возможности поездок в Сауэ, Кейла, Палдиски, Вазалемма, а также в Арукюла, Раазику, Кехра и в другие пункты назначения. Поезда между Таллинном и Кейла будут курсировать через каждые 30-40 минут также и в дневное время, а между Таллинном и Аэгвийду с интервалом чуть более часа».

«Конечно, мы также рады тому, что государство инвестирует в железнодорожное сообщение, и вскоре мы сможем обеспечить жителям Турба комфортные, безопасные и экологически чистые поездки на поезде. Между Таллинном и Турба будет курсировать 11 поездов в день в обоих направлениях. Для дальнейшего улучшения железнодорожного соединения на этом участке будет безусловно необходимо построить второй путь между Пяэскюла и Кейла, который позволит сократить время в пути и увеличить количество отправлений».

Кроме того, было изменено расписание между Рапла и Таллином так, чтобы сократить интервалы между отправлениями поездов в дневное время; в то же время на этом участке ограниченная пропускная способность инфраструктуры является узким местом в плане дальнейшего улучшения обслуживания.

Хорошие новости есть также для вирумааских пассажиров. Пользование выпущенными на линию два года назад экспресс-поездами Таллинн-Нарва значительно выросло, благодаря чему на этом маршруте предусмотрено дополнительное отправление.

Экпресс до Нарвы

«Количество пассажиров между Таллинном и Нарвой за несколько лет увеличилось в несколько раз; популярность поездок на поезде существенно возросла также в Йыхви, Кивиыли и Раквере. Новые экспресс-рейсы добавятся в вечернее время: так, ежедневно из Таллинна поезда будут отправляться в 19:32 и 20:18. Добавить рейсы в час пик пока невозможно, так как наш парк поездов в это время задействован полностью. Мы также не можем лишить железнодорожного сообщения жителей мелких населенных пунктов на пути следования поездов в наиболее востребованное время поездок на работу и в учебные заведения».