Правительство ЭР освободило от должностей как министра Ярвика, так и канцлера Леметти

В соответствии с Законом о публичной службе канцлера можно досрочной освободить от занимаемой должности, если, по оценке министра, их сотрудничество не складывается, а с момента начала сотрудничества министра и канцлера прошло не менее полугода.

По оценке министра сельской жизни Марта Ярвика, их сотрудничество с канцлером Илларом Леметти не сложилось. Полгода с момента начала их сотрудничества истекло 29 октября.

Сегодня в 10:40 в Доме Стенбока состоится пресс-конференция, на которой премьер-министр Юри Ратас прокомментирует ситуацию в сфере Министерства сельской жизни.

В ходе пресс-конференции Юри Ратас сообщил о намерении освободить министра Ярвика от занимаемой должности. Соответствующее предложение будет подано президенту Керсти Кальюлайд.

По словам премьер-министра, Март Ярвик своими словами, поступками и бездействием создал существенные проблемы, что сделало дальнейшее сотрудничество крайне затруднительным. Юри Ратас рассказал, что сначала предложил Ярвку подать в отставку по собственному желанию, но тот отказался. По закону Ярвик получит в качестве компенсации шесть месячных окладов.

«Если говорить о Ярвике, то доверие к нему не восстановлено. Это и стало причиной. Если говорить о канцлере, то сотрудничества и не было», - заявил Юри Ратас. В качестве примера Ратас рассказал, что на прошлой неделе канцлер не соизволил дать объяснения на заседании правительства.

По слова премьер-министра, он не знает, кто мог бы стать новым министром сельской жизни.