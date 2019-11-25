Danske пришел конец: 10 000 клиентов в один момент сменили банк

Сделка коснулась почти 10 000 частных клиентов. На данный момент Danske Bank передал LHV все заключенные и действующие кредитные договоры.

Переданы также связанные с кредитными портфелями документы и данные клиентов, как и их личные данные. Более 90 процентов портфелей составляют договоры ипотечного кредита, в меньшей степени – потребительские кредиты, лизинги и учебные кредити. Также LHV перенял и трудовые договоры четырех банковских сотрудников.

Клиенты, которых коснулась сделка, в том числе связанные с кредитами поручители, созаемщики и другие были уведомлены об изменениях на выходных. Также были уведомлены партнеры предприятия и связанные страховые общества.

LHV обещает, что переход для клиентов постараются сделать наиболее комфортным. Банк сделал для каждого клиента с кредитным договором персональный счет, куда клиент будет в дальнейшем переводить оплату по кредиту. Кредиты переведены в LHV автоматически и клиентам не нужно проходить процесс рефинансирования.

Новые кредитные договоры с LHV заключать нет нужды. Связанные с кредитом ипотеки оформляются на имя LHV, а дополнительных расходов в связи с этим для клиентов не будет.

Теперь в лизинговых договорах будет значиться, что лизингодатель и владелец лизингового имущества — LHV.