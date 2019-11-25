Danske пришел конец: 10 000 клиентов в один момент сменили банк
Банки LHV и Danske 23 ноября закрыли сделку: LHV стал владельцем принадлежавших эстонскому филиалу Danske Bank кредитных портфелей частных лиц. По итогу сделки кредитный портфель LHV вырос на 393 миллиона евро, пишет Postimees.
Сделка коснулась почти 10 000 частных клиентов. На данный момент Danske Bank передал LHV все заключенные и действующие кредитные договоры.
Переданы также связанные с кредитными портфелями документы и данные клиентов, как и их личные данные. Более 90 процентов портфелей составляют договоры ипотечного кредита, в меньшей степени – потребительские кредиты, лизинги и учебные кредити. Также LHV перенял и трудовые договоры четырех банковских сотрудников.
Клиенты, которых коснулась сделка, в том числе связанные с кредитами поручители, созаемщики и другие были уведомлены об изменениях на выходных. Также были уведомлены партнеры предприятия и связанные страховые общества.
LHV обещает, что переход для клиентов постараются сделать наиболее комфортным. Банк сделал для каждого клиента с кредитным договором персональный счет, куда клиент будет в дальнейшем переводить оплату по кредиту. Кредиты переведены в LHV автоматически и клиентам не нужно проходить процесс рефинансирования.
Новые кредитные договоры с LHV заключать нет нужды. Связанные с кредитом ипотеки оформляются на имя LHV, а дополнительных расходов в связи с этим для клиентов не будет.
Теперь в лизинговых договорах будет значиться, что лизингодатель и владелец лизингового имущества — LHV.
По всем вопросам о сделке и изменениях договоров банк советует обращаться напрямую к LHV. Для всех новых клиентов будет действовать прейскурант услуг LHV.