Загорелые дети солнца

Ветеринар Чепурной (Симо Андрэ Кадасту) страдает от того, что хочет вылечить человека (ЧЕЛОВЕКА), а вынужден заниматься собачками (тут у режиссера есть масса милых пародийных игр с врачами Чехова. Ахматова говорила, что у Чехова врачи всегда персонажи положительные, а художники — бездельники; появится и соответствующий художник). Ветеринар любит Лизу, сестру Протасова (Кристийн Ряэгель), но та больна: смертельный клинический ужас вызывает в ней красный кровавый цвет, ей не до любви, и только когда Чепурной от отчаяния повесился, она поняла, что жить без него не может. Пафос ее рассуждений о крови и жертвах доведен, взвинчен до состояния откровенной пошлости и глупости, у каждой фразы словно вывернуты суставы, и слова становятся хромыми и перекошенными калеками.

Жена Протасова Елена (Маарья Йоханна Мяги) проводит время с художником Вагиным (Каарел Погга), но просит любить в ней человека, а не женщину.

Все эти бессмысленные, не слышащие друг друга люди произносят на разные лады бессмысленные слова, а в это время мощный пьяный слесарь Егор (Кен Рюйтель) разъясняет обитателям барского дома пользу битья: его самого много били, он свою жену бьет и будет бить, да и вообще битьем многое можно сделать. А вот обойтись без пьяного Егора и золотых его рук – невозможно.

И поигрывают слуги топорами. И любовно прижимает к себе топор горничная (Ита Эвер) и пробует, хорошо ли он заточен, и смотрится в него, как в зеркало.

Конечно, как и положено у Чехова, простите, Горького, все всё время собираются пить чай. Но как-то до чая дело не доходит, только чашки гремят на фоне ковров, да еще под стать коврам меняет наряды Лиза, появившись однажды даже в халате с драконами.

У Чехова новая жизнь, за которую не жалко потерпеть и умереть, должна наступить в неопределенном символическом будущем или за гробом, там, где небо в алмазах, зато у Горького она уже тут, за порогом, и глаза дьявола, о которых говорила Нина Заречная в чеховской «Чайке» уже сейчас готовы пустить красного петуха в дом Протасова.

Для чего вновь и вновь вчитываться в классику?

Молодой режиссер Уко Уусберг, мастерски поставивший, в частности, чеховского «Иванова», очень хорошо и тонко чувствует разницу между Чеховым и Горьким. Сентиментальный и схематичный Горький, не умеющий заставить своих героев замолчать и не говорить бесконечные красивости, ему не менее интересен, чем немеркнущий Чехов. Он видит, что Чехов отворачивается от надвигающейся революции, а Горький, напротив, вглядывается в нее с неизбывной надеждой интеллигенции на перемены к лучшему и прекрасному. И эта надежда, неизменно терпящая крах, сегодня вновь возрождается в своей карикатурной, сатирической, пародийной, нелепой ипостаси. Эта надежда, по сути, похожа на горничную Фиму (Марис Люйс), которая, как честная девушка, хочет продать себя подороже.

То есть, сделав ставку на пародию и издевательство, режиссер создал остросовременный спектакль, отражающий, кроме всего прочего, те кипящие в колбах политические страсти, которые, конечно, нуждаются в свежих куриных яйцах, но не приносят ни малейшей пользы людям.

Режиссер сделал спектакль о людях, которые не способны любить: они не делятся на мужчин и женщин, они «человеки» – без тяги друг к другу, без желания обнять, поцеловать, прижать к себе. Один только пьяный Егор знает, что любить – это избивать: если избить сильно, до крови, то, может быть, его полюбят в ответ.